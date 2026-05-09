Feijóo construye alternativa al margen de la denuncia de la corrupción con la vivienda como prioridad

La segunda semana del mes de mayo ha dejado una cosa clara: el Partido Popular (PP) ya no centra como antaño su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez en la denuncia de los casos de corrupción, lo que llevó en su día incluso a masivas movilizaciones callejeras, aunque no deje obviamente de hacerla. La misma semana en que ha concluido en el Tribunal Supremo (TS) y ha quedado visto para sentencia el juicio por el 'caso mascarillas', con el ex ministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su estrecho colaborador Koldo García sentados en el banquillo de los acusados, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro con su agenda que no es ya ese el eje principal de su actividad.

Fuentes de su equipo trasladan que pese a ese contexto en el que la agenda judicial está marcando la vida nacional (también por el juicio de la trama Kitchen, que sienta en el banquillo nada menos que a un ex ministro del PP como Jorge Fernández Díaz y al que fuera su número dos en Interior, Francisco Martínez Vázquez) Feijóo "está convencido de la importancia de hablar de los temas que impactan directamente en la vida de los españoles". Por eso, el líder de los populares ha dado una consigna clara a los suyos: "Que el ruido no nos aleje de lo importante".

Y lo importante es, entre otras cosas, la vivienda, la Sanidad y los problemas relacionados con los jóvenes y menores, a los que cada vez presta mayor atención el líder de los populares.

El martes, veinticuatro horas después de la declaración de Ábalos en Las Salesas, cuando las palabras del exministro de Sánchez copaban portadas y tertulias, el presidente del PP presentó en un céntrico hotel de Madrid, en el Nueva Economía Fórum, al reaparecido portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, recuperado del cáncer de páncreas que le ha tenido retirado de la vida pública desde el pasado verano. Y allí abogó, basándose precisamente en el ejemplo del político donostiarra, al que definió como el "portavoz del cambio", por la moderación. Ironizando sobre lo que algunos tachan despectivamente como un perfil "moderadito", y dirigiéndose directamente a Sémper, sentenció: "Comprendo, quizás más que nadie, que te afeen esa virtud". El portavoz nacional, que este próximo lunes reaparecerá en la sala de prensa de Génova, dejó una frase perfectamente alineada con la estrategia de Feijóo: "La vivienda es la prioridad nacional", utilizando ex profeso el mismo sintagma que con gran polémica ha introducido Vox en los acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón.

Feijóo se interesa cada vez más por este asunto, sobre el que pide informes a su equipo y presta especial atención a los dirigentes que más trabajan esa materia en el PP, por ejemplo el consejero del ramo en la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, o el eurodiputado Borja Giménez.

La violencia escolar y la Sanidad

Ese mismo día por la tarde Feijóo recaló en el Senado, donde se celebraron unas jornadas organizadas por el Grupo Popular tituladas 'Tolerancia cero contra la violencia escolar', coordinadas por la portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, y el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos. De nuevo fuentes de su equipo le conceden una extraordinaria importancia a su presencia allí: "Se trata de un problema que preocupa a cientos de miles de familias en España y que merece la atención de los poderes públicos". El presidente del PP tiene un único hijo, que cursa primaria.

La misma actitud, subrayan en la sala de máquinas de Génova, ha tenido su jefe de filas en otros momentos álgidos del juicio en el TS por el 'caso mascarillas', donde ha preferido marcar una impronta social a su agenda. Ocurrió el pasado 29 de abril, cuando en esa vista oral le tocó declarar al tercer hombre que estuvo sentado en el banquillo de los acusados junto a Ábalos y Koldo, el ínclito Víctor de Aldama, considerado nexo corruptor de la trama y con su petición de pena por parte de la Fiscalía considerablemente rebajada por su colaboración con la justicia, algo que defendió en su sonado alegato final esta semana el fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. En aquella ocasión había sesión de control en el Gobierno, como siempre iniciada con su pregunta a Sánchez, pero Feijóo optó entonces por interrogar al jefe del Ejecutivo por la huelga de médicos que se ha vuelto a poner en marcha estas semanas.

La Sanidad es otro de los asuntos en los que Feijóo insiste más y de los terrenos que pisa con más firmeza, según coinciden muchos de los colaboradores del que no en vano fue presidente del extinto Instituto Nacional de la Salud, el INSALUD, durante la primera legislatura de José María Aznar, entre los años 1996 y 2000. El suyo fue el penúltimo mandato antes de que esa institución pública quedase disuelta tras el traspaso definitivo a todas las comunidades autónomas de las competencias sanitarias, pero durante años Feijóo fue el responsable último de la gestión de muchísimos hospitales de toda España, salvo los de las comunidades llamadas de 'vía rápida' que ya gestionaban directamente la Sanidad.

En la etapa de Feijóo bajo su mando estaba la red hospitalaria de Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Madrid, Murcia, la Rioja y las dos castillas. Una gran parte de nuestro país. "Pobre del que le toque ser ministro de Sanidad en su Gobierno", se oye decir en Génova. Lo cierto es que cualquiera que haya hablado con cierto grado de profundidad con Feijóo le habrá oído hablar de esa experiencia (como la que luego tuvo al frente de Correos) con detalles bastante concretos sobre las cuitas y desafíos que lleva aparejada la gestión hospitalaria.

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A todo este giro estratégico no es ajeno, claro está, el hecho de que la actual legislatura va tocando a su fin, por mucho que la pretenda apurar Sánchez. Cada vez están más cerca las nuevas elecciones generales y allí, además del examen de lo que ha sido el mandato del líder del PSOE, se pondrán sobre la mesa las propuestas en todo tipo de materias del aspirante a sucederle en la Moncloa.