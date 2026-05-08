Caso 'Koldo'
Bolaños rebaja el papel de Aldama frente al denunciante de la trama Gürtel cuya rebaja de condena sí impulsó la Fiscalía
"Desde el Gobierno hemos sido total y absolutamente respetuosos con la autonomía del ministerio fiscal"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, establece diferencias entre la colaboración prestada por el comisionista Víctor de Aldama, cuya rebaja de condena --de modo que evite su ingreso en prisión-- fue reclamada por la acusación popular que ejerce el PP en el juicio por la trama Koldo en el Tribunal Supremo, y el papel decisivo que representó para destapar el caso Gürtel el exconcejal de este partido en Majadahonda José Luis Peñas.
En el caso de este último, su confesión y aportación de prueba sí mereció que la Fiscalía dirigida en dicho momento por la exministra de Justicia Dolores Delgado solicitara que se le aplicara la atenuante "muy cualificada" de confesión que el actual fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, no ha pedido formalmente para Aldama.
"Hay bastantes diferencias entre la trama gürtel y el caso mascarillas", ha señalado Bolaños al ser preguntado sobre este asunto en el programa Espejo Público de Antena 3. "Peñas grabó las conversaciones, reunió documentación y la entregó a la justicia, y en este caso, Aldama supuestamente ha colaborado una vez que se ha destapado el caso", ha añadido.
Pese a que desde el entorno de Luzón se ha negado cualquier presión al respecto por parte de la actual fiscal general, Teresa Peramato, que analizó la propuesta a realizar junto al fiscal del caso, en su alegato final este argumentó que considera "posible" la aplicación de la atenuante instada por la acusación del PP.
A juicio de Luzón, la colaboración del comisionista permitió "avanzar la investigación" y todos los datos aportados han sido corroborados, lo que explica que para él se ha pedido formalmente una pena (7 años de año de cárcel) muy inferior a la solicitada para el exministro José Luis Ábalos (24 años de cárcel) y su exasesor Koldo Garía (19 años y medio).
Peñas, indultado
Preguntado sobre la concesión por el Gobierno de un indulto parcial a Peñas en octubre de 2024, el ministro ha querido aclarar que este llegó una vez el exconcejal había sido condenado, y cuando su pena además ya se había cumplido en parte.
Finalmente, sobre el papel adoptado en este asunto por la fiscal general, Bolaños ha sido tajante al recordar que la propia Fiscalía Anticorrupción y la propia Fiscalía General del Estado han desmentido que haya habido ningún tipo de orden. "Desde el Gobierno hemos sido total y absolutamente respetuosos con la autonomía del ministerio fiscal" ha afirmado durante la entrevista, recogida por EL PERIÓDICO. "No hemos estado en la toma de decisión sobre la petición de rebaja de penas", ha insistido.
Durante su exposición final ante los siete magistrados del Supremo que juzgan a Ábalos, Luzón apuntó también que todo lo afirmado por Aldama, con independencia de lo que ha podido declarar en otros procedimientos, seguidos en la Audiencia Nacional, "no debe ser asumido acríticamente", sino que "debe verse corroborado por otros elementos probatorios".
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