Mónica García comparecerá en el Congreso para dar explicaciones por la gestión de la crisis del hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su gestión en la crisis del hantavirus que se ha abierto en la última semana, a raíz de la llegada a aguas españolas del crucero 'MV Hondius', donde se registró un brote del virus que ya ha dejado tres fallecidos.

Este mismo jueves, el PP reclamó su comparecencia urgente en el Congreso, asegurando que debía producirse la semana que viene, a las puertas de las elecciones autonómicas de Andalucía. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, cargó contra lo que definió como "un caos absoluto", criticando la falta de comunicación con el PP y las contradicciones dentro del propio Gobierno a cuenta de la obligatoriedad o no de la cuarentena.

Este viernes, la titular de Sanidad confirmó su intención de dar explicaciones, aunque no llegó a concretar los plazos en que tenía previsto hacerlo, al ser preguntada por su intención de comparecer en una entrevista en RNE este viernes: "Por supuesto. Nosotros vamos a dar todas las explicaciones. Las estamos dando desde el minuto uno", defendió.

Añadió también su intención de "dar todas las explicaciones de todas las reuniones que hemos tenido a nivel internacional, de todas las reuniones que hemos tenido a nivel nacional, de todas las decisiones, cuál es el fundamento de por qué hemos tomado determinadas decisiones".

Ante las críticas de la oposición y de algunas autonomías, García rechazó "entrar en las polémicas estériles del Partido Popular" , que en las últimas horas ha dicho no haber sido informado de la situación y, en el caso de la Comunidad de Madrid, de por qué se llevará a los contagiados españoles al Hospital Gómez Ulla. "Me parece que ahora no toca", replicó García.

La titular de Sanidad defendió que están "desde el minuto uno" en colaboración con als comunidades autónomas". "Hay colaboración, que hay coordinación, vamos a poner mecanismos que son seguros", defendió, antes de criticar la posición del PP: "No veo que sea el momento de introducir incertidumbres, introducir miedos, introducir un debate político estéril.

"Entiendo que el Partido Popular esté a otras cosas, pero nosotros desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a estar a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", abundó.

En una entrevista en TVE, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, también se pronunció sobre la cuarentena, asegurando que había estado en contacto con los 14 españoles embarcados en el Hondius y que "ninguno ha manifestado su oposición" al confinamiento.

No obstante, ha detallado que una vez desembarcados tendrán que firmar un consentimiento voluntario para someterse a esa cuarentena, y que sólo en caso de negarse a hacerlo, entonces tendrían que activar las "herramientas legales" para obligarles a mantener las medidas de salud pública.

Bolaños respalda a García

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también se pronunció sobre las críticas del PP y, en una entrevista en Antena 3, mostró su respaldo a la ministra de Sanidad: "Está cumpliendo con su trabajo y ha hablado con el Gobierno de Canarias, con el presidente o con la consejera, para tomar todas las decisiones", defendió este viernes. "Puede que en un primer momento el Gobierno de Canarias considerara que no tenía toda la información, se habló con ellos de nuevo y se solucionó".

Además, defendió la operación de desembarco de pasajeros en España, al considerar que nuestro país "tiene todos los medios materiales, sanitarios y científicos para llevar a cabo la operación y recibir al buque". Bolaños citó a la OMS para asegurar que "ha felicitado al Gobierno de España" y que "ha decidido que la operación se lleve a cabo en España y no en Cabo Verde, Mauritania o Senegal".

Sobre la confusión inicial sobre la obligatoriedad de la cuarentena, después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase que era "voluntaria", Bolaños zanjó el asunto y defendió que, en caso de que algún pasajero se negara, "tenemos que garantizar la salud pública y hay instrumentos legales para que la cuarentena se lleve a cabo y se garantice la salud pública". En esta línea, aseguró que "todos los protocolos y las decisiones se están tomando de la mano de la OMS y de la comisión Europea".

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Bolaños aseguró que, junto al Gobierno de Canarias, se decidió "que el barco no atraque, sino que fondee y sean los expertos los que se desplacen al barco con todas las garantías de seguridad". Una decisión que "se tomó en una conversación de Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias", Fernando Clavijo, explicó el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, informa Luis Ángel Sanz.