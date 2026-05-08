Abascal endurece su discurso en Montilla y marca distancias con Juanma Moreno, a quien acusa de "alinearse con Sánchez"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este viernes en Montilla contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, durante una comparecencia en la plaza de la Rosa. Es la tercera vez que Abascal visita Córdoba durante los días previos a las elecciones (estuvo en Lucena en la precampaña y hace unos días visitó Puente Genil).

Durante su intervención, Abascal ha acusado al Ejecutivo central de “arruinar España día a día” y ha afirmado que el Gobierno utiliza distintos conflictos para “desviar la atención” de sus problemas internos. En ese sentido, ha añadido que el presidente del Gobierno “para ocultar sus crímenes y las actividades de su mafia, es capaz de agarrarse a cualquier cosa, a cualquier tipo de conflicto internacional, a cualquier epidemia”.

Critica la llegada del MV Hondius a España

Además, el líder de Vox ha criticado la llegada a España de “un barco con un virus mortífero”, asegurando que dicha decisión “crea un riesgo que todavía no sabemos si será mayor o menor, pero que existe un riesgo de expansión de una epidemia”. En esa línea, ha vinculado las políticas del Gobierno central con el apoyo parlamentario recibido por distintas formaciones políticas y actores internacionales.

“Todo esto que Sánchez lleva haciendo desde hace ocho años para que no se hable de sus propias corrupciones, no ha podido hacerlo solo”, ha manifestado, antes de añadir que lo ha hecho “con ayuda del separatismo” y "de algunos multimillonarios internacionales que pretenden interferir en la soberanía de nuestra patria”.

Santiago Abascal en Montilla, en la campaña del 17M. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Críticas a Juanma Moreno

Por otro lado, Abascal ha dirigido parte de sus críticas hacia el presidente andaluz, al que ha acusado de colaborar con Pedro Sánchez “con la invasión migratoria y contra la prioridad nacional”. El dirigente de Vox ha defendido que esa “prioridad nacional” supone “decir que los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria”. Asimismo, ha denunciado el gasto público destinado a menores inmigrantes no acompañados, afirmando que “se van a utilizar 4,5 millones de euros de los andaluces para mantener a 24 menores inmigrantes”.

Y es que Abascal ha insistido en que la “prioridad nacional” será “determinante” tanto en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo como en futuros comicios nacionales. “No me cabe ningún tipo de duda también de que en la próxima acción de gobierno tanto de Andalucía como del futuro gobierno de España esa cuestión tendrá peso político”, ha afirmado.

Durante el turno de preguntas, el presidente de Vox también se ha referido al “apagón” registrado recientemente en la web de Correos y ha asegurado que estos problemas “acrecientan nuestras sospechas contra las actividades fraudulentas del Partido Socialista”. A su juicio, esta situación forma parte de una “tercermundización de los servicios públicos en España”.

Campaña de Vox en Montilla, con Santiago Abascal. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

De igual modo, Abascal ha respondido a las declaraciones realizadas esta mañana por Juanma Moreno acerca de una posible alianza entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones andaluzas. “Nosotros no tenemos la voluntad de gobernar con él. No nos presentamos para gobernar con él, nos presentamos para ganarle”, ha asegurado. No obstante, también ha reconocido que Vox podría convertirse en una fuerza “determinante” tras los comicios y ha avanzado que su formación defenderá cuestiones “esenciales e irrenunciables como la prioridad nacional”.

Sorpresa por las críticas

Además, el dirigente de Vox ha mostrado su sorpresa por las críticas del presidente andaluz a las propuestas de su partido y ha recordado los acuerdos alcanzados entre Vox y el Partido Popular en Extremadura y Aragón. “Me sorprende mucho que esté siendo tan beligerante y se esté alineando tanto con Pedro Sánchez”, ha señalado en referencia a Moreno Bonilla. También ha defendido que “la mayor parte de la gente —vote a Vox, vote al PP o vote al PSOE— está de acuerdo con algo lógico, que es que en nuestro propio país nosotros tenemos que tener prioridad por encima de los que acaban de llegar”.

En ese sentido, Abascal ha asegurado que la “prioridad nacional” constituye una cuestión “totalmente irrenunciable” para su formación y ha pedido al presidente andaluz que aclare su postura antes de las elecciones. “Yo animo a todos los andaluces a que desconfíen mucho de Juanma Moreno, de su simpatía, de sus sonrisas, de sus listas de música”, ha afirmado.

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Por último, Abascal ha sostenido que el Gobierno andaluz mantiene una línea continuista respecto a etapas anteriores. “Las cosas verdaderamente importantes no están cambiando”, ha afirmado, añadiendo que Moreno Bonilla “quizá debería ir en coalición con el Partido Socialista”. La comparecencia, en la que ha estado acompañado por el candidato de Vox por Andalucía, Manuel Gavira, y por la número uno del partido por Córdoba, Paula Badanelli, ha concluido con una última respuesta sobre las declaraciones del presidente andaluz relativas a la dirección nacional de Vox. “Vox es un partido nacional”, ha subrayado Abascal, quien ha insistido en que en su formación “hacemos todo lo mismo”.