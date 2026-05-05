Ábalos desarrolla una estrategia que lo aleja de Aldama y Koldo pero no convence a Anticorrupción

Las más de seis horas de la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo sirvieron para desvelar su estrategia de defensa, que pasó por menospreciar la influencia real del comisionista Víctor de Aldama en las decisiones más relevantes adoptadas por el Ministerio de Transportes que dirigió hasta julio de 2021. También para destacar la "impostura" e interés del empresario por aparentar una relevancia --por ejemplo en sus contactos en el extranjero-- de la que en realidad carecía.

En cuanto a Koldo García, pese a alabar su "lealtad" y el hecho de que, pese a todo lo ocurrido, no se hayan "inventado cosas el uno contra el otro" para "destruirse", el que fuera secretario de Organización del PSOE ha querido dejar claro que su asesor funcionaba "con vida propia" en el ministerio. En realidad, ello supone atribuirle muchas de las iniciativas que han llevado a ambos al banquillo de los acusados. Sobre estos dos supuestos, sumado a la sugerencia de que su expareja Jésica Rodríguez ha debido ser "coaccionada" o bien ha llegado a un acuerdo con el empresario para perjudicarle, es sobre lo que pivotó toda la declaración del exministro.

Pero ni una cosa ni la otra han convencido a la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Alejandro Luzón ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado al tribunal que condene a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos, a 19 años y medio para su exasesor, Koldo García, mientras que para Víctor de Aldama mantiene su petición de siete años de cárcel.

Como era previsible, negó recibir pago o dádiva alguna por parte de Aldama, defendiendo que si intervino en la búsqueda de un piso para él --y para Jésica Rodríguez-- en Madrid que no llegó finalmente a nada y en la localización de chalets para sus vacaciones fue porque Koldo así lo propuso, justificándolo en los conocimientos del mundo inmobiliario por parte de este empresario.

Igualmente, su defensa ha pasado por negar cualquier participación concreta en la contratación con Soluciones de Gestión más allá de adoptar la decisión política de que fueran 8, y no 4 los millones contratados en el primer encargo realizado por Puertos del Estado, al que luego se unieron 5 millones de unidades más comprados a través de Adif a la misma empresa. La razón fue muy simple: Soluciones había cumplido y entregado el material sanitario a un precio bajo y cumpliendo los estándares de calidad.

Sobre el PSOE, ha optado por el silencio, al atribuir a su exasesor toda la gestión del dinero en efectivo que cobraron para compensar gastos por adelantado.

La Fiscalía ratifica su petición de 24 años de cárcel para Ábalos y 7 para Aldama / EP

Para Ábalos, Aldama no era más que un empresario que conoció como asesor a sueldo de Globalia, que tuvo una presencia habitual en el Ministerio, acompañado casi siempre por su asesor Koldo García. Gran parte de sus manifestaciones han estado dirigidas a dibujarle como un empresario necesitado de "alardear", una postura que ha relacionado con la carta aportada por el empresario a la causa que aparentemente estaría a dirigida al líder de la oposición venezolana Juan Guaidó, y que Ábalos negó haber elaborado o firmado. No solo eso, llegó a atribuir al empresario el robo del papel oficial y el sello con el que se elaboró.

La misma "impostura" le atribuyó en relación con el viaje realizado en 2018 Guajaca (México) y su interés en que se le nombrara "cónsul honorario". El ex ministro ha descargado en Koldo García la relación más cercana con el comisionista dentro de Transportes ."Aldama se encontraba por ahí", ha dicho en varias ocasiones, negando una relación más directa con el empresario.

Hubo que esperar al final de su interrogatorio, al turno del abogado de su defensa Marino Turiel, para que Ábalos incidiera en que su asesor ministerial y él eran personas diferentes. Preguntado si Koldo tenía "vida propia" en el ámbito ministerial, el ministro ha contestado afirmativamente pese a que hay quienes pretenden verles "como un duo" y visualmente, el asesor pareciera su "sombra" en cada uno de sus movimientos oficiales. Muy al contrario, según su testimonio ante el Supremo, ambos tienen trayectorias y sensibilidades muy distintas, aunque comparten la "lealtad" entre ambos.

Antes de ello, Ábalos había respondido a las primeras preguntas del fiscal Anticorrupción relatando, a preguntas del fiscal, como conoció a Koldo García en el año 2017, en un acto de las primarias socialistas, en La Rioja. Más tarde le vió en Navarra y Madrid, acompañando a Santos Cerdán, con quien ya mantenía una relación.

Cuando a Ábalos le confiaron la Secretaría de Organización, necesitaba un conductor que aguantara horarios ininterrumpidos y que también estuviera en la militancia y con disponibilidad plena, y allí estaba Koldo como mejor opción.

En agradecimiento a "esa entrega y lealtad" se le ofreció el puesto en el gabinete del Ministerio, donde el asesor se afanó en tratar de descargarle de trabajo e hizo ver que su entrega personal excedía la de cualquier funcionario al uso .

"En la medida en la que participaba en mi vida se fueron creando otros vínculos", reconoció en otro momento de su declaración. Quizá esta faceta del asesor es la relacionada con la gestión de gastos personales del ministro que llegó a realizar, que justificó en la mala relación con la que después fue su exmujer Carolina Prendes. Koldo adelantaba el dinero y luego él se lo compensaba mediante transferencias, pero aún le debe 33.000 euros, según sus manifestaciones.

Koldo admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 euros procedentes del PSOE, guardias civiles y alquileres / EP

Al igual que se ha desprendido de los diferentes interrogatorios realizados por los abogados de la defensa en las diferentes sesiones del juicio, Ábalos ha trasladado la idea de que su expareja Jésica Rodríguez, con la que mantuvo una relación extramarital durante un año, actúa en su contra. Así explica que haya llegado a autoincriminarse al admitir que en realidad no trabajó en los puestos en Ineco y Tragsatec que obtuvo presuntamente por influencia de su amante.

La razón esgrimida por Ábalos: o bien Jésica actúa coaccionada por Aldama, que fue quien se la presentó, o bien ha acordado con el empresario este papel. De hecho, reconoció que, pese a ser una persona a la que quería, la relación cesó de forma abrupta, y que, de hecho, tras cómo se comportó con esta mujer descubrió más tarde que le había hecho 'gosthing', pese a que antes desconocía el sentido de este término.

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En todo caso, en relación con el pago del piso que esta mujer ocupó durante casi tres años en la Torre de Madrid de la madrileña plaza de España, que pagó hasta 2022 Luis Alberto Escolano, socio del comisionista, ha negado haber tenido llaves de dicha vivienda o haber pernoctado jamás en ella.