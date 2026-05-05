Bolaños acusa al PP de “colaborar” con Aldama tras rebajarle la petición de pena en el caso mascarillas: "es evidente que están colaborando"

La rebaja en la petición de pena a Víctor de Aldama realizada por las acusaciones populares en el caso mascarillas, de cuya dirección letrada se ocupa el PP, es para el Gobierno la evidencia de una colaboración entre el principal partido de la oposición y la comisionista. “Gracias al PP y a Aldama por hacer tan evidente que colaboran los unos con los otros y los otros con los unos”, ha contestado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, al hecho de que las acusaciones populares hayan rebajado en dos grados la petición para el empresario por su colaboración con la justicia.

Durante su declaración, el presunto nexo corruptor de la trama atribuyó a varias "empresas constructoras" el origen del efectivo que, de forma continuada, estuvo pagando al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. Según su versión habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia se ha limitado a valorar sobre el juicio que ahora “le toca al Supremo determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados”. Asimismo, ha destacado sobre las posibles responsabilidades políticas que su partido, el PSOE, adoptó medidas “de inmediato” apartando de militancia y de su escaño en el grupo parlamentario socialista a José Luis Ábalos “sin investigación judicial abierta”.

Sobre la decisión de que la Fiscalía, al contrario que las acusaciones populares, haya mantenido las peticiones de pena para Aldama (siete años de cárcel), Bolaños lo atribuyó a una decisión autónoma y basada “en criterios técnicos”. La petición de las acusaciones populares para que se reduzca a algo más de cinco años de prisión, con la circunstancia de que ningún delito sea castigado con más de dos años, facilitaría que no ingresara en la cárcel en caso de condena.

Demanda contra el comisionista

El ministro de Presidencia y Justicia interpuso hace unos días una demanda contra el empresario Víctor de Aldama tras explicar en varios medios de comunicación que Bolaños le intentó sobornar y que ambos se conocieron en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos. "Ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de derecho y de nuestro sistema judicial", manifestaba tras confirmar la interposición de la demanda.

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En su demanda reclama 70.000 euros a Víctor de Aldama por daños y perjuicios. El empresario imputado en la trama de las mascarillas aseguró en ‘Telemadrid’ en febrero que el ministro "se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".