Iván Redondo presenta su ‘Manual’ tras cinco años de salir de Moncloa: “Feijóo es buen candidato, pero esto es Madrid”

El testimonio autobiográfico se mezcla con el ensayo profesional de la asesoría política y la crónica en ‘El Manual’ (Anaya), el primer libro del que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021, Iván Redondo. Durante su presentación la noche de este lunes en un abarrotado teatro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, Redondo dio algunas claves por las que dijo “sangrar” en algunas de sus páginas al reconocer que durante sus últimos meses en la sala de máquinas de Moncloa estuvo “muy medicado” tras una operación de corazón.

El motivo por el que dijo haberse ido, contradiciendo a quien interpretó una salida forzada. “2021 fue ya un año de sobrevivir”, se sinceró con la periodista Susanna Griso. “Se dijo por parte de pocas personas interesadas, que era un traidor, mercenario, persona ambiciosa… Opté por gestionar la lealtad y el silencio”. Hasta ahora.

Tanto es así que que aseguró respecto a esta fase vital que “se puede llamar estrés, pero también momentos de depresión”. “Cuando salgo de la operación, sí tuve esos momentos, donde la sintomatología de la depresión estaba presente”, añadió.

Más de cinco años después, asegura tener el “corazón sano”, hasta el punto de alentar su vuelta a la primera línea política: "Esto preparado, si llega el momento, para regresar". La periodista no logró arrancarle más sobre su futuro laboral o si cuenta con alguna propuesta o petición sobre la mesa. “Yo estoy a disposición porque tengo que estar siempre a disposición, conozco el Estado, conozco el sistema y conozco el país”, pese a apuntar que “mi prioridad uno es el Grupo Redondo”.

Después de ofrecer algunas de sus píldoras de su ‘manual’, como que desde el poder se corresponde, por este orden, a qué necesita la ciudadanía, qué necesita el presidente y, luego, qué necesita el partido, fue directo sobre las opciones del líder de la oposición. “Feijóo no me parece mal candidato, pero lleva tres años en Madrid DF y no se entera de Madrid DF”, dijo.

"Esperando por si te caes está Miguel Ángel Rodríguez"

“Esto es Madrid. Todo o nada, lo que tienes que dar todo”, enfatizó. Y una advertencia, pues utilizó la icónica imagen de la película ‘Historias del Kronen’, cuyos protagonistas cuelgan de un puente. “Esperando abajo, por si te caes”, escenificó, está Miguel Ángel Rodríguez, en referencia al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso.

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Dejando el aire su vuelta a la política, Redondo no dio pistas y se encargó de nombrar por igual al diverso y transversal auditorio que acudió a la presentación de su libro. Desde una de las primeras personas con las que trabajó, el expresidente de Extremadura, el popular José Antonio Monago, al presidente de Canarias, Fernando Clavijo; los alcaldes de San Sebastián y de Vitoria, Jon Insausti y Maider Etxeberria, respectivamente; el consejero vasco Denis Itxaso; la delegada en Madrid de la Generalitat de Cataluña, Nuria Marín; la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García; el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza o el presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal.