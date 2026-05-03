Comicios autonómicos
Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
Los populares obtendrían el 43,1% de los votos y aventaja en 19 puntos al PSOE
Jose Rico
Andalucía encara el inicio de la campaña de las 13ª elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo. El próximo viernes arranca la cuenta atrás para unos comicios en los que el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, pondrá en juego la histórica mayoría absoluta de la que ha gozado en los últimos cuatro años. En 2022, el PP obtuvo 58 escaños de los 109 que integran el Parlamento autonómico y el PSOE encajó su peor resultado en una comunidad que gobernó durante 36 años al quedarse con 30 diputados. Vox creció hasta los 14 parlamentarios, aunque no pudieron influir en la gobernabilidad ante la mayoría absoluta de Moreno. El espacio a la izquierda del PSOE concurrió dividido en dos fuerzas: Por Andalucía consiguió 5 representantes y Adelante Andalucía se quedó con 2. En esta ocasión sucederá lo mismo, aunque Podemos ha aceptado integrarse con IU y Sumar en Por Andalucía. La campaña electoral terminará el 15 de mayo.
El promedio de las encuestas publicadas durante la legislatura sitúan al PP en condiciones de revalidar una cómoda victoria electoral, pero con una mayoría para Moreno mucho más ajustada, por lo que podría quedar en manos de Vox. En concreto, los populares obtendrían el 43,1% de los votos y aventaja en 20 puntos al PSOE, que lograría el 24% de los sufragios con la exvicepresidenta María Jesús Montero como candidata. En la última semana, el PP ha perdido una décima y los socialistas han sumado cuatro décimas. La extrema derecha de Vox sigue perdiendo fuelle y conseguiría el 13,4% de las papeletas, cuatro décimas menos que hace siete días. Por Andalucía y Adelante Andalucía se moverían alrededor del 7% de los apoyos.
Estas estimaciones de voto colocarían a Moreno con una ajustada mayoría absoluta de 55 escaños, justo en el umbral del Parlamento andaluz para poder gobernar sin pactos. El PP bajaría de 58 a 55 escaños, lo que significa que en la última semana se ha mantenido en el mismo registro. El PSOE retrocedería de 30 a 29 diputados (dos más que hace siete días), encadenando un nuevo récord negativo, mientras que Vox subiría con fuerza y pasaría de 14 a 15 parlamentarios (tres menos que hace una semana), que en este caso no serían decisivos para la gobernabilidad. Por Andalucía mantendría los 5 representantes y Adelante Andalucía subiría de 2 a 5 asientos.
Las elecciones andaluzas cerrarán un ciclo electoral autonómico que ha tenido ya tres comicios menos de tres meses: Extremadura, Aragón y Castilla y León. En términos generales, la derecha se ha acercado al 60% de los votos y la izquierda se ha quedado por detrás del 40% en las tres comunidades. El PP casi igualó los resultados de 2011 en Aragón y Extremadura, pero se quedó lejos de sus mejores registros en Castilla y León. El PSOE obtuvo su peor marca en Extremadura, pero superó la de 2015 en Aragón y Castilla y León. Y Vox subió en las tres autonomías, pero con más fuerza en Aragón y Extremadura que en Castilla y León, donde ya había crecido en 2022.
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