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Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Javier Vendrell Camacho

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

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El presidente de VoxSantiago Abascal, ha asegurado este vienes en Jaén que su partido mantendrá la "batalla jurídica" contra el proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno, que a su juicio conlleva la “islamización” y la “invasión migratoria” de la sociedad española.

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