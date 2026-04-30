Vox ataca a una diputada de ERC al afirmar que "de momento" no la deportará

El diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña, Alberto Tarradas, ha atacado directamente a la diputada Najat Driouech (ERC) al afirmar en sede parlamentaria este jueves: "Si Najat decide no votar, no la deportaremos por eso, al menos de momento", con tono jocoso y en referencia a los cánticos racistas que se escucharon de forma multitudinaria en el partido amistoso de fútbol entre las selecciones de España y Egipto que se celebró el 1 de abril en el RCDE Stadium y que el Parlament, en una moción, ha condenado. "Musulmán el que no vote", gritaron miles de aficionados.

No es la primera vez que la parlamentaria republicana recibe ataques por parte de la extrema derecha. El Parlament, de hecho, tiene en marcha una investigación por otro ataque perpetuado en esa ocasión por Sílvia Orriols, líder de extrema derecha, que era una "ostentación de la misoginia islámica" vestir el velo en el hemiciclo. De momento, no está claro si la comisión del estatuto del diputado, órgano encargado de velar por el cumplimiento del código de conducta, estudiará si sanciona a Tarradas por estas palabras, pues primero debe ser ERC quien decida elevarlo a la Mesa, quien posteriormente decidirá si lo deriva a la comisión.

Antes de que eso ocurra, el presidente del Parlament, Josep Rull, ya ha llamado al orden al diputado de extrema derecha y ha avisado que sus declaraciones eran "absolutamente ofensivas" y que "nadie puede ser señalado por su singularidad". De hecho, justo al final del discurso de Tarradas -en el momento de pronunciar el ataque, Rull no estaba presente- el presidente de la Cámara ha lanzado una reflexión al pleno: "Que nunca alguien de ustedes tenga que emigrar de este país, que nunca los traten de manera tan ignominiosa como ustedes tratan a quienes han venido aquí". Fuentes de la presidencia del Parlament aseguran a El Periódico que dan por hecho que Esquerra moverá ficha y, de lo contrario, "se valorará si se hace otra cosa" por la gravedad de los hechos.

Antes que Rull y durante la intervención de Tarradas, ha sido David Pérez (PSC), vicepresidente segundo del Parlament, quien ha interrumpido el discurso del joven de Vox para advertirle que sus palabras estaban "al límite" del artículo 7 del reglamento del Parlament, que obliga a los diputados a utilizar un "lenguaje adecuado" de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación. También la portavoz adjunta de ERC, Ana Balsera, ha pedido la palabra para denunciar el "ataque directo" a su compañera de siglas. No ha avanzado, en cualquier caso, si los republicanos elevaran la queja a la Mesa para pedir que se sancione.