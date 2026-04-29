Directo | Feijóo esgrime la huelga de médicos contra Sánchez y le exige que se reúna con los sanitarios

Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a Pedro Sánchez preguntándole en la sesión de control por la huelga de médicos que lleva meses activa y que se intensificó a mediados de febrero. El líder del PP ha cuestionado al presidente del Gobierno sobre si está al tanto de los motivos que tienen los sanitarios para llevar a cabo esta protesta y le ha instado a reunirse con ellos para buscar una solución. Sánchez, que no ha mencionado la huelga, ha puesto en valor los más de 300.000 millones de euros entregados a las comunidades autónomas para servicios públicos, entre ellos la sanidad.

"Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos en España. Los médicos llevan 10 meses en huelga. ¿Usted sabe cuantas operaciones y cuántas consultas se han anulado? ¿Usted sabe cuántos ministros de Sanidad ha nombrado en los últimos 7 años? ¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos? ¿Usted sabrá por qué hay una huelga de médicos en España?", le ha preguntado Feijóo en la sesión de control del Gobierno

Ante este aluvión de preguntas, el jefe del Ejecutivo ha puesto sobre la mesa esos 300.000 millones de euros entregados a las comunidades autónomas y ha acusado a los gobiernos del PP de "engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada". A partir de ahí, y respondiendo a la pregunta real que había registrado Feijóo, Sánchez ha sacado pecho de las prioridades del Gobierno, desde la subida de las pensiones al IPC a la defensa del orden internacional. "Nosotros servimos a la mayoría, ustedes a los de siempre, a la élite de este país", le ha espetado a Feijóo.

Sara Fernández

La reunión

"No sabe ni una palabra de sanidad y por no saber no sabe que hay huelga de médicos desde hace 10 meses", le ha reprochado el presidente del PP a tenor de la respuesta que le ha dado Sánchez. Ha sido entonces cuando Feijóo le ha pedido que se reúna con los médicos, como estos le reclamaron hace unos días, para intentar buscar una solución, dado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no está consiguiendo cerrar un acuerdo.

Además, Feijóo ha insistido en que la lista de espera se ha incrementado en más de 2 millones de personas durante esta huelga de médicos. "Al menos, escuche. No se puede legislar contra los médicos, al mismo tiempo que se defiende a la sanidad pública. Haga usted el favor de preocuparse por los asuntos de los españoles", ha rematado. En frente, el presidente del Gobierno ha reivindicado que han puesto en marcha un programa para renovar la maquinaria hospitalaria sin tener competencia, ha eliminado copagos y recuperó la universalidad de la sanidad pública.

Noticias relacionadas

Feijóo no ha sido el único que le ha echado en cara la huelga. La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, le ha reprochado que el asunto esté "peor" que cuando le preguntó la última vez. "Esta huelga no afecta a todos por igual, afecta a la sanidad pública. [...] No nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Haga lo imposible para llegar a un acuerdo, resuelva ya los motivos de esta huelga", le ha pedido.