Directo | Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se enfrenta en la sesión de control del Congreso a un PNV que al igual que Junts quiere marcar distancias y cuya portavoz, Maribel Vaquero, le apremiará a aclarar cómo piensa seguir con una "aritmética parlamentaria" tan adversa que le ha impedido convalidar el decreto de los alquileres.

El PNV, uno de los socios del Gobierno, aprovechará la sesión de control en el Congreso de este miércoles para pedir al presidente Pedro Sánchez que aclare ante el Pleno de la Cámara cómo piensa seguir gobernando estando en minoría parlamentaria, mientras que Unión del Pueblo Navarro (UPN) le exigirá directamente que adelante las elecciones. "¿Cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria?", será la pregunta que la portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Maribel Vaquero, formulará al jefe del Ejecutivo después de que hace justo una semana éste mostrara su total disposición a dar un "acelerón" a la legislatura y cumplir con todos los asuntos pendientes antes de convocar elecciones.

Así se lo garantizó a Bildu, otro de sus socios, después de que su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le señalara que hay un amplio catálogo de "profundos" avances sociales y plurinacionales que, según dijo, exigen "ambición social y plurinacional, voluntad y determinación".

La sesión además coincide con la proximidad de las elecciones autonómicas en Andalucía y especialmente con las declaraciones más importantes en el juicio por las mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo. En concreto con la declaración que a las 10 de la mañana iniciará el comisionista Víctor de Aldama y que se extenderá a lo largo del día. A continuación se prevé la de Koldo García y en último lugar y quizás en la jornada del jueves la del ex ministro José Luis Ábalos.

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Por esta coincidencia de hechos es más que probable que la oposición arremete a contra el presidente del Ejecutivo y líder del Partido Socialista por si era conocedor de los movimientos que realizaba el que fuera secretario de Organización del partido y ministro de Transportes de su gobierno