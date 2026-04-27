El Gobierno da por enterrados los Presupuestos de 2026 y apuesta por presentar los del próximo año

El Gobierno mira ya a presentar los Presupuestos de 2027 en lugar de los del presente ejercicio ante el riesgo de que se conviertan en “papel mojado”. Este mismo martes se prevé llevar al Consejo de Ministros la actualización del cuadro macroeconómico, que se remitirá a Bruselas, pero fuentes de Moncloa avanzan que se trata de “escenarios”. Unos indicadores no podrían utilizarse como base para elaborar unas cuentas públicas debido a la incertidumbre económica por el conflicto en Oriente Medio. Para ajustar las previsiones sobre las que erigir la arquitectura del proyecto de Presupuestos apuntan que, a la espera de las negociaciones entre EEUU e Irán para un posible fin de la guerra, faltarían todavía “semanas o meses”.

Sin fechas sobre la mesa para la presentación de presupuestos cuando se alcanza el primer cuatrimestre del año, la realidad del calendario también empuja a centrar el objetivo en los del próximo año. El mes de junio siempre se puso como límite para su aprobación definitiva en el Congreso. Un plazo al que difícilmente se podría llegar si se arrancase ahora la larga tramitación parlamentaria y aun en el caso remoto de tener garantizadas mayorías -Junts ya tumbó la senda de déficit-. La Constitución marca que los Presupuestos del año siguiente deben presentarse en el Congreso antes de finalizar el mes de septiembre, aunque el Gobierno se ha saltado reiteradamente este precepto en lo que va de legislatura.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apostaba esta semana durante una entrevista en ‘RNE’ por dar prioridad a que los Presupuestos “se anclen en una visión realista de lo que esperamos para este final de año y para el año 2027”. Al mismo tiempo, normalizaba la prórroga de los actuales.

El compromiso sigue siendo presentarlos, y nuevamente se incluirá el proyecto de cuentas públicas en la lista de leyes a aprobar en el plan anual normativo que está ultimando el Ejecutivo. Sin embargo, los del presente año se alejan, después de que María Jesús Montero, que pretendía llevarlos al Congreso María Jesús Montero antes de su salto a Andalucía como candidata del PSOE a la Junta, los metiese en el cajón por la guerra en Irán.

Fuentes del ministerio de Hacienda trasladan que la actualización del cuadro macroeconómico no servirá como horizonte sobre el que erigir la arquitectura de las cuentas públicas por el hecho de que “la realidad cambia minuto a minuto”. Ahora mismo, explican las mismas fuentes del departamento que dirige Arcadi España, están centrados en monitorizar los efectos de la guerra y del paquete de medidas anticrisis desplegadas para frenar la inflación. El Banco de España prevé que el crecimiento económico resista por el paquete anticrisis, si bien ha proyectado escenarios "adverso" o "severo" en función "a la intensidad y duración del shock energético".

El Ejecutivo está igualmente pendiente del resultado de las negociaciones en Bruselas de cara a adoptar medidas anticrisis por la guerra para definir la arquitectura de los Presupuestos. Entre otras cuestiones, Pedro Sánchez reclamó en la cumbre informal de líderes en Chipre el pasado viernes que se relajen las reglas fiscales.

A la espera de medir el margen de gasto

Una posibilidad que en caso de materializarse, en el Ejecutivo reconocen que tendría efecto a la hora de diseñar el proyecto de cuentas públicas al tener más margen. Independientemente de lo que se decida en el seno de la UE, el Gobierno tiene un margen adicional, pues todavía no ha solicitado la cláusula de escape que permite la Comisión Europea para el gasto en defensa, comprometido en el 2,1% del PIB.

Sánchez ha reclamado asimismo que se extienda el plazo para la ejecución de los fondos europeos más allá de agosto de este año. Entre seis y doce meses planteó para nuevas inversiones en electrificación, energías renovables y transformación energética verde.

Para el Gobierno, los fondos europeos son una suerte de “presupuestos bis” en los que deposita las garantías de poder desarrollar su hoja de ruta aun sin aprobar nuevas cuentas. Por último, el jefe del Ejecutivo insistió ante los socios europeos en recuperar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las energéticas por el alza de precios, como se hizo tras la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania.

Cuentas prorrogadas

En Moncloa esquivan cualquier compromiso de fijar fecha para los Presupuestos. Su argumentación es que "no se trata tanto de plazos, sino de hacerlos como corresponde". Esto es para ajustarlos a la nueva situación macroeconómica, incierta a día de hoy.

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Por otra parte, se pone en valor que con las actuales cuentas públicas prorrogadas hay margen para desplegar medidas como las del primer decreto anticrisis, con el que se han movilizado 5.000 millones de euros. El hecho de haber asumido contingencias como la subida el gasto en defensa o la reconstrucción tras la dana con las cuentas prorrogadas, se destacan como elementos diferenciales para minimizar la importancia de tener nuevos presupuestos.