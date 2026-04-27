España aumenta su gasto militar un 50 % y supera el 2 % del PIB después de dos décadas
El incremento sitúa a España en el puesto número 15 del ranking mundial, dos posiciones por encima que en 2024.
EFE
España aumentó un 50 % su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).
El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2 % del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1 % en este caso).
La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14 % más.
Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. En la última década, el gasto militar español aumentó un 122 %, de acuerdo con el SIPRI. España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.
El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9 % en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.
La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) mundial.
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