Luis Bárcenas advierte al tribunal de Kitchen que el abogado que se negó a declarar ya lo hizo en el caso Villarejo

La letrada que defiende a la familia Bárcenas, Marta Giménez-Cassina, ha presentado un escrito destinado al tribunal del juicio de Kitchen en el que advierte de que el abogado Javier Iglesias, que se negó el pasado miércoles a contestar en el juicio de Kitchen alegando secreto profesional, sí respondió en 2023 a las preguntas que se le hizo sobre el extesorero en la pieza separada número 36 del caso Tándem.

"El dia 23 de junio del 2023 el señor Iglesias declaró en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en la Pieza número 36 que se abrió por unas supuestas coacciones al señor Gomez Liaño relacionadas con la Operación Kitchen y en las que también se acogió al secreto profesional pero aun así, declaró a preguntas del Ministerio Fiscal y de la letrada firmante y que ejerce la acusación particular en nombre de la familia Barcenas sobre reuniones mantenidas con el señor Barcenas y detalló también reuniones y conversaciones con el señor Villarejo durante los años 2013 y 2014", relata la letrada, que después resalta que este hecho se ha reflejado de forma reciente en una información de EL PERIÓDICO.

Esta redacción informó el pasado 25 de abril que Javier Iglesias sí respondió durante casi una hora en 2023 a las preguntas que le realizaron el juez Manuel García castellón, pero también el fiscal Miguel Serrano y la abogada actual del extesorero del PP, Marta Giménez-Cassina, durante casi una hora. Este letrado, a quien José Manuel Villarejo consideraba su interlocutor con el expresidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy, aseguró sentirse "muy manipulado" por el comisario, que plasmó en sus agendas el contenido de las conversaciones que mantuvieron, algunas de las cuales fueron grabadas.

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La presidenta del tribunal de Kitchen, Teresa Palacios, ha señalado la nueva declaración de Javier Iglesias para el jueves 30 de abril. En esa comparecencia se conocerá si los magistrados aceptan la negativa de este letrado a responder las preguntas sobre Villarejo y Bárcenas.