Expulsión de la Alianza
Sánchez ensalza lo "buenos aliados que somos de la OTAN" ante el interés de EEUU de expulsar a España
El jefe del Ejecutivo ha minimizado el órdago de la administración de Donald Trum al responder que "no trabajamos sobre emails, sino con documentos oficiales"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reaccionó este viernes desde Chipre a la intención publicada por Estados Unidos de expulsar a España de la OTAN. Tras refugiarse en la legalidad internacional, Sánchez ensalzó lo "buenos aliados que somos de la OTAN" y el cumplimiento de los objetivos y capacidades fijados por la Alianza por parte de España. El jefe del Ejecutivo ha minimizado el órdago de la administración de Donald Trum al responder que "no trabajamos sobre emails, sino con documentos oficiales y posicionamientos, en este caso del Gobierno de Estados Unido", antes de participar en la segunda jornada de trabajo de la cumbre informal de los Veintisiete que se celebra en Nicosia.
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