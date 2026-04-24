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Juicio a los Pujol

Los peritos de Hacienda concluyen sus informes y se da vía libre a la declaración del expresidente Jordi Pujol y sus hijos

El próximo lunes el tribunal examinara el estado de salud del exmandatario para determinar si puede declarar

Jordi Pujol Ferrusola, entrando en la Audiencia Nacional.

Jordi Pujol Ferrusola, entrando en la Audiencia Nacional.

Ángeles Vázquez

J. G. Albalat

Madrid

El foco está puesto en el lunes, cuando el tribunal de la Audiencia Nacional examinará al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley para determinar si está o no en condiciones de declarar y de defenderse de las acusaciones formuladas por el fiscal contra él: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Después serán interrogados sus hijos y el resto de los acusados. Este viernes, sin embargo, también hay sesión y está previsto que declaren más peritos. Estos expertos explicarán los detalles y las conclusiones de sus informes sobre la fortuna de la familia oculta en Andorra, que no fue regularizada ante la Hacienda española hasta 2014.

La mayoría de las operaciones bajo sospecha las realizó el primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, que es el acusado para el que se solicita la pena de prisión más alta, en concreto 29 años. Los peritos continuarán escrutando sus negocios, desarrollados no solo en España, sino también en México y Gabón. La Fiscalía sostiene que se trata de contrataciones simuladas para camuflar comisiones presuntamente ilegales pagadas por determinadas constructoras a cambio de obra pública. La acusación pública también sostiene que existen préstamos inexistentes para justificar movimientos de fondos.

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