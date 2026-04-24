PRESUNTO CASO DE ACOSO SEXUAL
El alcalde de Móstoles se querellará contra el delegado del Gobierno por vulneración del honor
Manuel Bautista acusa a Francisco Martín de utilizar la Junta Local de Seguridad con fines políticos, mientras el delegado insiste en exigir su dimisión
Héctor González
No hay paz en Móstoles. El alcalde de la localidad, Manuel Bautista, va a presentar una querella por una supuesta vulneración de su honor contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien acusa de haber aprovechado la reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada este viernes para referirse al presunto caso de acoso sexual del primer edil a una exconcejal del Ayuntamiento.
Según han trasladado fuentes municipales tras el encuentro, Bautista reprocha a Martín que utilizara una "reunión institucional" centrada en la seguridad ciudadana para lanzarle ataques personales. El alcalde mostoleño considera que la prioridad del encuentro debía haber sido abordar la seguridad de Móstoles y no "desviar el foco hacia cuestiones judiciales". Un proceder "inadmisible" por el cual ha avanzado que se querellará contra él por intromisión al honor y uso partidista de un órgano institucional.
Por su parte, el delegado del Gobierno ha respondido a esta noticia ante los medios de comunicación afirmando que Bautista ya tiene "bastantes explicaciones" que dar a la Justicia "como para querer empezar los procesos" de presentar una querella en su contra.
Tras exigir su dimisión en varias ocasiones desde que salió a la luz en febrero el caso de presunto acoso, Martín ha vuelto a reclamarlo hoy durante la Junta Local de Seguridad, celebrada a primera hora de este viernes y que calificado de "excepcional" por "producirse en unas condiciones en las que nunca tuvo que producirse".
"Desafortunadamente el alcalde de Móstoles sigue sin dimitir pese a estar en la situación en la que todos conocemos que se encuentra, por haber sido denunciado por presunto acoso laboral y sexual, y además haber pasado estos meses amenazando, insultando y mofándose de una denunciante de acoso sexual y laboral", ha trasladado el delegado a los medios.
"Es impresentable que alguien en su situación esté copresidiendo una junta de seguridad. Porque es un insulto a las ciudadanas de Móstoles y a las madrileñas el que la señora Ayuso esté sosteniendo al alcalde", ha subrayado..
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