Tribunales
El 'número dos' de Emergencias de la Generalitat Valenciana permitió a su jefe de Riesgos Naturales que se fuera a Madrid en plena dana
El técnico de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (Avsre) planteó cancelar la cita para quedarse ante las previsiones meteorológicas pero le dijeron que no hacía falta.
Pablo Plaza
La nueva testifical prestada en la causa de la dana ofrece algún detalle más sobre la gestión de la emergencia aquel 29 de octubre y constata que los días previos no había excesiva preocupación sobre lo que podría ocurrir. Así lo revela la declaración de el coordinador de Medios Naturales de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Luis Saenz, encargado de la planificación ante riesgos naturales como terremotos o inundaciones.
El director del organismo, el entonces secretario autonómico de Emrgencias, Emilio Argüeso, ahora investigado en la causa, firmó el permiso para que el técnico fuera a Madrid a una reunión el 29 de octubre, según ha explicado el testigo ante la jueza. Así pues, el día de la dana, no se encontraba en Valencia sino en la capital, asistiendo a un encuentro sobre episodios sísmicos en la Escuela Nacional de Protección Civil, previsto con anterioridad.
Con todo, Saenz ha asegurado que planteó cancelar la cita para quedarse ante las previsiones meteorológicas para esa jornada pero le dijeron que no hacía falta, aunque no ha sabido especificar quién se lo dijo. Y durante la jornada, ha dicho, se enteró de la situación que vivía la provincia de Valencia pero ya no pudo volver desde Madrid.
Tras ser preguntado en varias ocasiones por el funcionamiento de la administración y la gestión de la emergencia, el técnico ha evitado mojarse, según fuentes presenciales, y ha ofrecido una declaración más técnica que operativa de aquella jornada. Aunque sí ha dicho que la implantación de los planes municipales de emergencias era deficiente y que, en cualquier caso, la información a la población debe ser redundante y por diversos canales.
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