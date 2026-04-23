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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional
Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen
Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Ángeles Vázquez
Como presidente del Gobierno "ni firmé, ni me ocupé de los fondos de Interior. Esa no es mi función", ha aseverado el testigo, que también ha puesto especial atención en descartar que el propio ministro del Interior esté al tanto de una operación contra el narcotráfico o saber quién es un confidente. "Yo jamás supe de operaciones, de confidentes ni de fondos reservados y estuve un tiempo muy difícil al frente del Ministerio del Interior".
Ángeles Vázquez
A preguntas del abogado del excomisario José Manuel Villarejo, el expresidente del Gobierno ha manifestado: “Hubo una operación policial para encontrar el dinero de Bárcenas. Como es policial, de ella están al margen el ministro y el Gobierno, y estoy convencido de que se adecuó a la legalidad".
Rajoy, sobre si conocía al abogado al que Villarejo se dirigía para que "el asturiano" lo supiera: "Mi relación con el señor Javier Iglesias fue porque era el abogado de Álvaro Lapuerta y después con él nunca he vuelto a hablar".
Tono Calleja Flórez
Rajoy, sobre los SMS que le envió Bárcenas: "No lo recuerdo, no se si me lo mandó, reconocerlo no lo puedo reconocer porque no lo he mandado ya. No tengo ni la más remota idea"
Tono Calleja Flórez
Rajoy niega que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP: "Absolutamente falso"
Rajoy declara en el juicio de Kitchen que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara la contabilidad 'b' del PP.
Tono Calleja Flórez
"Absolutamente falso": Rajoy ya se defiende en la Audiencia Nacional
Comienza la sesión
Tono Calleja Flórez
El empresario Luis del Rivero, entre las personas que pretenden entrar al juicio como público.
Tono Calleja Flórez
Entran los acusados. Rajoy, todavía no
El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha accedido ya a la sede de la Audiencia Nacional ubicada en San Fernando de Henares (Madrid). El exlíder del PP ha entrado en el tribunal a través del garaje, al igual que ocurrió cuando declaró como testigo en el juicio de la caja 'b' del PP o de los 'papeles' de Bárcenas.
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