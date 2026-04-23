Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española

“La base naval de Rota apoya al Comando Europeo y al Comando de África en prioridades estratégicas proporcionando utilidades de pista aérea y puerto, servicios de emergencia y apoyo logístico y administrativo para Estados Unidos, sus aliados y fuerzas colaboradoras”, describe en su encabezamiento un informe de la marina de guerra de EEUU, la US Navy, dedicado a la cuantificación del impacto económico de la actividad de sus militares en sus destinos europeos. El cálculo de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros el impacto económico directo anual en la economía española del uso por EEUU de la base de Rota.

Es la última cifra difundida por la fuerza naval americana, dato del último informe de efecto económico de las bases navales publicado por el mando del Pentágono en Europa (USEUCOM). El dosier FY21 Economic Impact Report of Naval Station Rota on the Spanish Economy, elaborado en 2022, recoge números del ejercicio fiscal 2021.

Hasta nueva estimación del Pentágono, y por ser cifras post-pandemia, fuentes de la plantilla española de la base de Rota las consideran válidas hoy, "porque el nivel de actividad no ha variado”.

En la Armada estiman que, a lo largo de los últimos diez años, la suma de impacto directo -salarios y mantenimiento de activos- e indirecto -gastos e inversiones de los trabajadores- de la actividad norteamericana y española arroja 600 millones de euros anuales.

Primera de Europa

El informe fue elaborado por la dirección N5 del comando de la Región Naval de Europa, África y Central (sur de Oriente Próximo). Esa dirección estudia necesidades futuras de sus instalaciones militares. En sus cuentas, Rota aparece como la base naval europea en la que más dinero mueve el Pentágono hacia la economía local.

Los 278 millones cuantificados en la base gaditana superan a los 266 que circulan anualmente en la sede la VI Flota norteamericana en Nápoles.

Cerca de 5.000 militares españoles están destinados en Rota. En la imagen, infantes de Marina embarcados para las maniobras Steadfast Dart 26 / Europa Press

En el listado le sigue la base polaca de escudo Aegis antimisil de Redicikowo (Polonia), con 130 millones. En cuarto lugar, la base italiana de Sigonella, donde la presencia norteamericana mueve -en cifras de 2021- 121,3 millones. Después, la instalación de defensa contra misiles balísticos de Deveselu, en Rumanía, establecida en 2016, tras el ingreso de Bucarest en la OTAN; en esa base fluyen 98 millones de euros de media al año. Cierra la lista la base cretense de la Bahía de Suda, con 44,1 millones.

El grueso del gasto

Según las cuentas del mando naval norteamericano, el mayor impacto directo de Rota en la economía española sale de los contratos de servicios y mantenimiento para la base. Son 124,5 millones de euros de media anual.

Hay en ese flanco además un capítulo directo de gasto para “construcción militar y proyectos especiales”, que en el año de redacción del informe se acerca a los 25 millones de euros.

El montante de Rota crecerá en 2028, después de que hayan trascendido previsiones -adelantadas por Infodefensa- para una nueva contrata de mantenimiento de los cinco destructores de la clase Arleigh Burke que tiene amarrados en los muelles gaditanos, cuando venza el actual encargo que desempeña Navantia. Esa previsión está siendo comúnmente interpretada como un desmentido a rumores sobre supuestos planes norteamericanos para sacar de España sus activos militares después de que el Gobierno negara permiso a EEUU para el uso de las bases de Rota y Morón en los ataques militares a Irán.

Vivir en Rota

Los militares norteamericanos gastan en la zona 40,8 millones de dólares en alquileres de vivienda en la base y en lo que allí llaman “vida off-base”, casas en la localidad gaditana, y adosados de Costa Ballena, Chipiona y El Puerto de Santa María. Las fuentes locales consultadas explican que esa cantidad se estaría ahora acercando a los 50 millones, por el incremento de los precios de alquiler en esa zona de la costa de Cádiz.

Aunque el convenio con Estados Unidos contempla permiso para una cantidad máxima de 4.250 militares norteamericanos en Rota, una media de 3.000 se ve recrecida o disminuida, como las mareas, según sea la racha de afluencia de buques y aeronaves del Pentágono, con su consiguiente impacto en el mercado local del alquiler. En la base hay también 5.500 españoles destinados por Defensa, más 2.500 civiles de diversas empresas con cometidos en el recinto.

Una pareja pasa por delante de una oficina de alquiler de coches con el escaparate decorado con motivos estadounidenses próxima a la Base Naval en Rota. / Román Ríos - EFE

Hay una parte de ingresos por la presencia norteamericana en Rota que se va al turismo, según el informe de la US Navy. El capítulo Tourism and Other Local Spending, referido a los efectos locales, cuantifica en 28,3 millones de dólares el “gasto del personal estadounidense”. Son 24 millones de euros de media anual.

A esa cantidad, los autores del informe le suman en pequeñas compras directas de esa plantilla cerca de cinco millones de euros esparcidos fuera de la base. Dentro, además, circulan 5,4 millones de dólares (4,6 millones de euros) en gastos de acomodación de marinos, marines y aviadores por el sistema NEX.

Con ese acrónimo, de Navy Exchange, la marina de guerra norteamericana tiene repartido por sus bases una red de servicios, comercios y contratas. Es una especie de gigantesco economato en versión 2.0. Los empleados de la US Navy pueden recurrir a sus servicios (desde peluquerías hasta agentes inmobiliarios, tiendas de ropa, lavanderías, agencias de viaje, agencias de cambio de divisa, intermediarios de alquiler de vehículos…) o adquirir fuera de la base, como un residente extranjero más.

En materia de pequeñas compras a NEX Vendors (desde máquinas expendedoras de refrescos hasta regentes de pequeños negocios y comercios en la base), la US Navy apunta en su estudio 1,3 millones de dólares anuales.

Gasto de personal

Además de los sueldos y otros pagos de carácter social desembolsados por el Pentágono para marinos, marines, pilotos de aviones y personal de asistencia en muelles y pistas aéreas, la marina de guerra norteamericana gastó 35,1 millones de euros en 2021 -y ronda ahora los 40 millones en ese capítulo, según las fuentes españolas consultadas- en el capítulo de “salarios y beneficios sociales adicionales” para el personal en Rota.

Además, destina algo menos de 11 millones de euros a gastos de personal “no asignados”.

Una cantidad similar, 10,1 millones de dólares u 8,6 de euros, viene gastando desde superada la pandemia de covid para lo que en el lenguaje de la marina son “entitlements”, derechos derivados de estar en plantilla de la US Navy.

Esos derechos se agrupan en tres programas de la Secretaría de Defensa -llamada “de guerra” por el gobierno Trump-, conocidos por las siglas COLA, BAS y PA.

COLA es la dieta para sufragar efectos del “costo de vida en el extranjero” (traducción al castellano de las siglas), excepto la vivienda e incluyendo, por ejemplo, la necesidad de contar con un automóvil en el destino. En un documento que se les entrega a los militares norteamericanos con destino en el exterior, se les advierte de que no es un gasto sometido a impuestos, pero que es mejor no contabilizarlo como ingreso fijo de la unidad familiar.

La base de Rota es el ES019 en la lista de destinos fuera de EEUU. Para un militar con dos hijos, cada día de estancia está cubierto con una dieta por este concepto de 33,2 euros diarios este año, según el último índice de Overseas Cost of Living Allowance del Pentágono, independientemente de otros pagos por otros conceptos.

Entre esos están el BAS y el PA. Este segundo es para el personal sanitario militar. El primero es una “ayuda básica” para marineros y soldados para gastos en manutención si no pueden usar los comedores de su instalación militar. La ayuda mensual (e individual) es de 476,95 dólares desde enero, según ha publicado el Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa.

Los tres programas de dietas y apoyos al militar norteamericano le suponen a la US Navy en Rota una media de 8,7 millones de euros anuales.