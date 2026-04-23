El exCEO de Air Europa se acoge a su derecho a no declarar en el Senado y se ciñe a su testimonio ante el Supremo

El exCEO de Globalia y Air Europa Javier Hidalgo se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) alegando que el pasado martes ya acudió como testigo al Tribunal Supremo (TS) y contestó a todas las cuestiones relacionadas con el tema objeto de la investigación parlamentaria.

Así lo ha expuesto al inicio de su comparecencia en la 'comisión SEPI' del Senado, donde ha recordado que ya fue interrogado en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y respondió a las preguntas de los grupos.

Precisamente, Javier Hidalgo compareció este martes como testigo en el juicio contra Ábalos, Koldo y el empresario Victor de Aldama en el Tribunal Supremo, desde donde negó haber dado 500.000 euros al exministro o al exasesor ministerial por el préstamos concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia.

El PP le acusa de "mentir" a la juticia

En cualquier caso, el senador del PP ha continuado formulando preguntas pese al silencio del compareciente, cuestionando las contradicciones entre sus declaraciones ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo sobre sus contactos con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, y sugiriendo la posible existencia de un presunto delito de falso testimonio.

En concreto, el portavoz 'popular' ha recordado que Hidalgo aseguró ante la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 que no había mantenido reuniones con responsables del Ministerio de Transportes ni con el propio Ábalos, mientras que, según ha señalado, esta semana reconoció en el Tribunal Supremo que sí se reunió con el entonces ministro y que mantenía conversaciones previas con su asesor.

Ante estas acusaciones, Hidalgo ha rechazado haber faltado a la verdad ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo y ha sostenido que sus manifestaciones se referían a contextos distintos.

En este sentido, ha precisado que cuando negó contactos con Ábalos y Koldo García se refería exclusivamente a reuniones relacionadas con los vuelos de mascarillas, y no a los encuentros posteriores vinculados al préstamo concedido a la compañía.

Asimismo, el exCEO de Air Europa ha defendido la gestión del préstamo público recibido durante la pandemia y ha subrayado que la compañía ha devuelto 650 millones de euros, además de 150 millones en intereses, al tiempo que ha comparado esta ayuda con la concedida a Iberia, que, según ha indicado, recibió uno superior en un plazo más breve.

Por otro lado, el PP le ha preguntado por la contratación del empresario Víctor de Aldama por parte de Globalia y por sus gestiones en relación con la deuda de la compañía en Venezuela y con el rescate de Air Europa, interesándose también por los contactos mantenidos con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y por su eventual papel durante la tramitación de la ayuda pública.

En esta línea, el senador 'popular' ha solicitado explicaciones sobre reuniones con miembros del Ejecutivo y responsables de la SEPI, entre ellos la entonces vicepresidenta económica Nadia Calviño y el expresidente del organismo Vicente Fernández, así como por informaciones publicadas sobre supuestas contraprestaciones vinculadas al rescate y posibles pagos en efectivo relacionados con dichas gestiones, sin obtener respuesta del compareciente.

Por su parte, Vox ha centrado sus preguntas en la cronología de la solicitud del rescate de Air Europa y en la situación fiscal de la compañía en ese momento, así como en la creación de la sociedad Air Europa Holding antes de la concesión de los fondos, interesándose por si esta estructura pudo facilitar el acceso a la financiación pública.

Noticias relacionadas

Por último, el PSOE ha cuestionado el sentido de la comisión de investigación y ha enmarcado esta iniciativa en el contexto político derivado de la comparecencia de la exministra de Hacienda María Jesús Montero en la misma comisión, acusando al Partido Popular de utilizar esta comparecencia con fines políticos.