El tribunal de Kitchen suspende la declaración del abogado que vinculan a Rajoy, tras una "actitud bastante incorrecta" en el juicio

La presidenta del tribunal del caso Kitchen, Teresa Palacios, ha suspendido este miércoles por la tarde la declaración del abogado Javier Iglesias después de que este se haya negado a responder si conocía al comisario José Manuel Villarejo: "Las conversaciones que yo he mantenido con quien sea, en el ejercicio de mi profesión, es secreto profesional y no pienso responder ni a una sola pregunta que se me haga", ha espetado, para ser interrumpido en ese momento por la magistrada: "No pienso.. es una actitud bastante incorrecta. Será lo que el tribunal decida si usted no está amparado por el secreto profesional", ha explicado Palacios, para después asegurar que analizarán si le vuelven a citar como testigo.

Sin embargo, Iglesias ha reconocido que no ha sido abogado de ninguno de los diez acusados, pues solo defendió a la mujer de Villarejo en otra pieza separada del caso Tándem, pero no en Kitchen. "Pedí un informe en su día al colegio de abogados y me dijeron que no podía desvelar de mis relaciones habidas en el ejercicio de mi profesional, por eso no digo que no pienso", ha completado Iglesias.

"Creo que no debo", ha insistido este letrado, quien era el supuesto destinatario de las quejas y amenazas que el comisario José Manuel Villarejo pretendía trasladar al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según declaró el inspector de Policía Gonzalo Fraga, que lideró la investigación de la conocida como operación Kitchen para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas las pruebas de la caja 'b' del partido.

Gómez de Liaño

Sin embargo, en su declaración como testigo, el exjuez Javier Gómez de Liaño, que fue abogado de Bárcenas en los 19 meses que el extesorero del PP estuvo en prisión provisional, aseguró que Iglesias se reunió con su cliente para ofrecerle "en nombre del PP [...] amortiguar" su estancia en la cárcel a cambio de que "rebajara la tensión" en relación con la contabilidad 'b' del partido.

En las agendas de Villarejo y en sus correspondientes grabaciones se constata que el comisario se dirigía al abogado Javier Iglesias como supuesto intermediario de Rajoy, un aspecto que ha negado el expresidente del Ejecutivo central. El inspector Fraga aseguró en el juicio que el comisario llegó a transmitir al letrado sus quejas que destinaba "al asturiano", "astur", o 'el barbas', como llamaban al presidente del Gobierno. "IGLES. JAV: "Ayer vio a RAJ y a COSPE y quiere comentar. Todo aparentemente OK", escribió el 13 de marzo de 2014.

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También ha comparecido en el juicio el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, condenado a 36 años de prisión por una pieza separada del caso Gürtel, quien ha reconocido que Villarejo le envió un mensaje, días antes de la detención del presunto cabecilla de Gürtel. Interpelado sobre si recibió el mensaje de "aviso de tormenta", este exedil dijo que no recordaba.