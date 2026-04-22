El PP presenta el pacto con Vox como “el mayor acuerdo parlamentario” de la historia en Extremadura

José Ángel Sánchez Juliá, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cerró este miércoles el turno de intervenciones de los grupos en el pleno de investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura con un discurso en el que defendió el acuerdo de gobierno entre PP y Vox como una fórmula de “certidumbres” y “proyecto claro” para la comunidad. En su arranque, Sánchez Juliá agradeció la presencia de quienes permanecieron en el hemiciclo y afeó la salida de parte de la oposición, a la que acusó de no querer escuchar “las verdades del barquero”.

Un acuerdo "histórico"

El dirigente popular sostuvo que el resultado electoral dejó un mensaje “clarísimo” de apoyo a la continuidad de María Guardiola al frente del Ejecutivo autonómico y a la necesidad de alcanzar un acuerdo de gobierno. En ese contexto, afirmó que el pacto entre ambas formaciones responde al mandato de las urnas y aseguró que, con esta alianza, “se destierra” el sanchismo de Extremadura. Sánchez Juliá defendió además que la futura presidenta será investida con “el mayor acuerdo parlamentario de la historia de Extremadura”, en referencia al respaldo que suman PP y Vox en la Cámara autonómica.

Un solo Gobierno con dos partidos

Durante su intervención, el portavoz del PP subrayó que el nuevo Ejecutivo será un “gobierno único con dos partidos”, en el que, según dijo, convivirán distintas sensibilidades ideológicas con respeto mutuo. También reivindicó la legitimidad del pacto al señalar que, a su juicio, está respaldado por el 60% de los extremeños y que permitirá reforzar los servicios públicos y avanzar hacia una menor presión fiscal. El parlamentario popular incidió en que se trata de un acuerdo trabajado de forma “minuciosa”, “medible y realizable”, y recalcó que cada medida ha sido estudiada desde el punto de vista de su impacto y de su encaje legal.

Sánchez Juliá dedicó parte de su discurso a responder a la portavoz socialista, Piedad Álvarez, a la que acusó de “mentir” en cuestiones como la recuperación económica tras la pandemia o la ley del divorcio. Frente a esas críticas, proclamó que “hoy Extremadura gana” y defendió que el nuevo gobierno no supondrá retrocesos en derechos sociales. En este punto, aseguró que María Guardiola ha blindado la igualdad, la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI, al tiempo que apeló a una Extremadura “libre” basada en la igualdad entre el mundo urbano y el rural, entre hombres y mujeres y entre todos los ciudadanos con independencia de dónde vivan.

La "prioridad nacional"

El portavoz popular también contrapuso el acuerdo suscrito en Extremadura con otros pactos políticos “negociados en el extranjero” con “prófugos”, en alusión a los acuerdos del Gobierno central, y afirmó que el alcanzado entre PP y Vox es “transparente”. En materia migratoria, defendió una inmigración “regular y ordenada”, vinculada al empleo y a la integración real, y criticó el reparto de menores y migrantes por parte del Ejecutivo nacional. Sánchez Juliá sostuvo además que el texto del acuerdo “no es interpretable” y que se inspira en el “principio de prioridad nacional”, que definió como la prioridad para quienes tienen una vinculación directa con Extremadura y arraigo en la comunidad.

En ese mismo bloque, rechazó que el pacto haga referencia a “nacionalidades” o “extranjeros” y argumentó que su objetivo es fomentar el arraigo duradero, comparándolo con exigencias ya recogidas en otras normas para acceder a ayudas públicas. Dirigiéndose a la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, llegó a esgrimir la ley de renta garantizada aprobada en 2019 para defender que ya existen requisitos similares en relación con la residencia legal. El portavoz del PP elevó el tono contra PSOE y Unidas por Extremadura, a los que tildó de “demagogos” tras acusarles de usar un doble rasero al criticar ahora planteamientos que, según dijo, ya aparecían en textos legales impulsados por la izquierda.

Almaraz y campo

La defensa del pacto incluyó también referencias a cuestiones económicas y territoriales, con menciones expresas a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, con la rebaja de la ecotasa que esta paga, el respaldo al campo extremeño y el rechazo al acuerdo de Mercosur mientras no garantice, según expuso, igualdad de condiciones para los productores de la región. Sánchez Juliá reivindicó así un programa orientado a la actividad agraria, a la industria energética y al equilibrio territorial, presentándolo como una hoja de ruta para reforzar la prosperidad y frenar la pérdida de oportunidades en Extremadura.

En la recta final de su discurso, el portavoz popular lanzó un mensaje de confrontación política con la izquierda y pidió centrar la acción del futuro Ejecutivo en el trabajo “por los extremeños” y en la “concordia” frente a los “ataques ideológicos”. Como cierre, Sánchez Juliá definió el pacto como “un compromiso con los extremeños”, prometió “resultados” y afirmó que, con la investidura de Guardiola, “hoy Extremadura gana prosperidad, libertad y ambición”.