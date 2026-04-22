El nuevo líder del PSOE extremeño carga contra la investidura de Guardiola: "Aquí manda Vox"

La investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta ha provocado una respuesta inmediata del nuevo líder del PSOE extremeño. Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del partido, ha valorado la sesión de este miércoles con términos especialmente duros y ha definido lo ocurrido como una situación "increíble, desoladora y vergonzosa". Según ha afirmado, no hay calificativos suficientes para describir el resultado político que deja la votación.

El dirigente socialista ha enmarcado su crítica en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, un pacto que, según su versión, determina ya el reparto real de poder en Extremadura. En esa línea, ha señalado que con esta investidura queda claro "quién manda en Extremadura", al entender que la comunidad queda supeditada a las decisiones de la formación de ultraderecha.

Críticas al acuerdo entre PP y Vox

Sánchez Cotrina ha insistido en que el pacto no solo tiene consecuencias parlamentarias, sino también políticas y sociales: el entendimiento entre ambas formaciones dibuja una Extremadura con ciudadanos "de primera y de segunda", subrayando que el acuerdo abre una etapa de desigualdad en el acceso a derechos y en la concepción de la ciudadanía.

El líder del PSOE extremeño ha ido más allá y ha advertido de que el acuerdo supone "el mayor ataque a los derechos de ciudadanía que se recuerda en democracia". Se trata de una acusación de fuerte carga política que el dirigente ha vinculado no solo al análisis de su partido, sino también a las posiciones expresadas por el propio socio de gobierno.

Para Sánchez Cotrina, esa circunstancia refuerza la idea de que "aquí manda Vox", una afirmación con la que resume el papel que desempeñará la formación en la acción del nuevo Ejecutivo autonómico.

Un inicio de legislatura de alta tensión

Frente a ese escenario, el secretario general del PSOE de Extremadura ha reivindicado a su partido como la alternativa política al nuevo Gobierno regional. Ha asegurado que los socialistas estarán "enfrente de este gobierno y al lado de los extremeños y extremeñas", con el objetivo de ejercer una oposición firme durante la legislatura. Esa posición se centrará en la defensa de los derechos, la igualdad y la ciudadanía en la comunidad autónoma.

La reacción de Sánchez Cotrina anticipa un arranque de legislatura marcado por la confrontación política entre el nuevo Ejecutivo y la oposición socialista. La dureza de los términos empleados por el líder regional del PSOE refleja, además, el clima de máxima tensión con el que la izquierda interpreta el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura.

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Desde esa lectura, los socialistas intentan presentar la investidura no solo como un cambio en la Presidencia de la Junta, sino como el inicio de un ciclo político en el que, según sostienen, será decisiva la influencia del socio parlamentario y de gobierno del Partido Popular.