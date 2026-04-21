La secretaria de Ábalos en Transportes sitúa a Aldama junto a Javier Hidalgo (Globalia) en dos reuniones con el ministro

La séptima jornada del juicio contra José Luis Ábalos y el que fuera su asesor en Transportes Koldo García ha contado en su sesión de la mañana con el testimonio de Ana María Aranda, que fue secretaria de Ábalos en Transportes. A preguntas de la defensa del empresario también procesado Víctor de Aldama, Aranda ha recordado dos reuniones del ministro con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo en la que también estuvo presente el comisionista. Otra reunión que recuerda que estuvo Aldama con el ministro se mantuvo con el gobernador de Guajaca (México)

Antes del inicio de la sesión de este martes en el juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo, se ha conocido que la defensa del asesor de Transportes Koldo García había renunciado a las testificales del ex presidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana, prevista para este martes, y del funcionario del Ministerio de Transportes Juan Fernández Palomino, funcionario de Transportes.

La primera en declarar fue la secretaria, que aparece mencionada en el sumario como responsable de expedir los certificados oficiales que permitieron a personas cercanas a Víctor de Aldama moverse libremente por el territorio español en plena pandemia de covid.

A preguntas de las diferentes partes, la secretaria no ha recordado este detalle de los socios de Aldama, pero sí ha manifestado que al comisionista Víctor de Aldama le veía aparecer por las dependencias de Transportes --en ocasiones utilizaba el ascensor personal del ministro-- bien solo o acompañado de Koldo García.

Fue precisamente el asesor de Ábalos quien le solicitó los salvaconductos para el covid con un modelo que les pasó la Dirección General del Ministerio y ella se limitaba a cumplimentar con los nombres y apellidos y DNI que le facilitaba. Preguntada por el fiscal jefe Anticorrupción por qué atendía las órdenes de Koldo, la secretaria ha dicho que, al igual que ocurría con otros asesores o personal de protocolo y comunicación, ella entendía que formaba parte de su trabajo, y que era para el ministro.

También ha certificado que Jésica Rodríguez, pareja del ministro, le acompañó en 13 viajes de los 293 oficiales que hizo Ábalos como ministro, y sus gastos eran pagados por Koldo con su tarjeta personal. "Jamás con dinero público", ha subrayado a preguntas de la defensa.

Evento musical

A la secretaria le ha seguido elque fuera jefe de Gabinete del exministro de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, que ha reconocido durante su interrogatorio que se reunió el 28 de diciembre de 2020 con Koldo García y con el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas, dueño de Villafuel, y en el encuentro también estaba presente la empresaria Carmen Pano --quien ratificó durante este juicio haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz-- , así como Javier Gallego, la persona a la que Pano señaló como su chófer para ir la sede del PSOE.

Además, ha revelado otra reunión hasta hoy desconocida, en su Ministerio, que no tenía nada que ver con Koldo, y a la que acudió también Aldama -- no le vio, luego le encontró en la lista de asistentes-- junto a otras personas. El encuentro estaba relacionado con un evento musical de Turespaña y fue cerrado por la propia ministra Maroto con otra persona.

Por otro lado, ha negado la existencia de una comida junto a Koldo y Aldama unos días antes de recibir a los empresarios de Villafuel. Bidart también ha explicado que Industria tenía competencia en algunos asuntos de hidrocarburos, pero no para conceder licencias de operador, ya que eso era materia del Ministerio de Transición Ecológica y que el hecho de que se concediera esta licencia lo ha conocido más tarde.

Secretaria de Aldama

También ha participado en la sesión de este martes la que fuera secretaria de Aldama, Piedad Losada. Únicamente ha respondido a preguntas del fiscal, dada su condición de imputada en la causa que se sigue contra otros implicados en el caso Koldo en la Audiencia Nacional.

Así, a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, la testigo ha reconocido que Aldama visitaba asiduamente el ministerio de Transportes y que ella únicamente tuvo una vez un contacto telefónico con el ministro Ábalos, para asesorarle sobre un problema que tenía con su vivienda en Valencia. EL PERIÓDICO informó en su día sobre esta cuestión: se trataba de un problema vecinal, pues el heredero del anterior propietario se hacía el loco en relación con un 'altillo' que habían construido de forma ilegal en el espacio adquirido por el hoy exdiputado valenciano.

Losada ha reconocido gestionar la compra de un chalet en la Alcaidesa por parte de Claudio Rivas, socio de Aldama, pero que desconocía si era para Ábalos. "Mucho ha tardado en responderme", le ha señalado el abogado de la acusación particular, Alberto Durán, tras tardar unos segundos la testigo para responder a esta última cuestión.

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El exdirector de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart / Rodrigo Jimenez / EFE

Ha completado la mañana Juan Ruiz Espejo, inquilino de un piso en el Paseo de la Castellana que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, había sido objeto de un contrato de arrendamiento con opción de compra en beneficio del Ministro, como compensación por la adjudicación de los contratos de mascarillas. Se fijó una renta anual de 30.000 euros, que nunca llegó a abonar el exministro, si bien tampoco llegó a ocupar en ningún momento el mencionado inmueble. Según el testigo, el inmueble fue subastado en 2016 porque la empresa propietaria tenía una deuda con Hacienda y lo adquirió una empresa de Aldama. Afirma que hasta que abandonó el inmueble en 2022, nunca vio por allí ni a Koldo ni a Ábalos visitando el piso.