Vox avanza en Aragón un pacto "parecido" al de Extremadura, pero con "más fuerza y peso político"

Vox se sabe con más poder en Aragón para negociar con el PP y lo hará valer. La ultraderecha tendrá "más fuerza y peso político" en el futuro Gobierno de Aragón que integrará junto a los populares, aunque la firma del pacto aún no tiene fecha. El líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, ha avanzado que el pacto será "parecido" al que las dos fuerzas suscribieron a finales de la semana pasada. Las conversaciones entre los dos partidos continúan, sin fecha de cierre, y todavía centradas en las políticas a aplicar y sin entrar en el reparto de cargos.

El líder de la ultraderecha ha recordado que Vox en Aragón tiene "más fuerza" que en Extremadura: "El resultado fue mejor y por lo tanto nuestra posición aquí es de más fuerza y si el pacto finalmente sale será parecido, pero hay más porcentaje de voto". Se traduce ese mayor número de escaños, hasta catorce atesora en La Aljafería, en una mayor capacidad de exigencia sobre "el pacto verde, la inmigración ilegal y una bajada radical de impuestos". No ha concretado en ningún momento cuándo se podrá confirmar ese pacto.

Preguntado por si ese acuerdo podría estar rubricado antes del Día de Aragón, que se celebra este jueves 23 de abril, Nolasco no se ha visto capaz de "asegurar" si habrá pacto, pero sí que "no va a haberlo en las siguientes dos horas". "Estamos trabajando mucho y tratando de pulir todos los aspectos que podemos", ha reflexionado el portavoz en las Cortes de Aragón, que ha vuelto a recordar que el plazo dado por el reglamento es el 3 de mayo: "Que el pacto estuviera hoy sería precipitado, pero tenemos dos semanas y queda poco tiempo para saberlo".

Nolasco ha afirmado que "se está hablando en reuniones muy largas" en una conversación sobre "medida a medida" para acordar las diferentes acciones políticas de la futura DGA. Según el líder de Vox en Aragón, hay algunos puntos que sí cuentan con "escollos" y que otros necesitan de "dos horas o más para llegar a alguna conclusión".

El PP ve el acuerdo "cada día más cerca"

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón en funciones, Octavio López, ha afirmado este lunes que "cada día está más cerca el anuncio del acuerdo" del PP con Vox para conformar el Ejecutivo regional de la XII legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, López ha señalado que "las negociaciones siguen en marcha" y "van a buen ritmo y en buena dirección", mostrándose convencido de que la próxima semana será investido de nuevo presidente de la Comunidad Autónoma Jorge Azcón y habrá un nuevo Gobierno "hacia finales de semana o principios de la siguiente".

Todo está "dentro de la normalidad, dentro de los parámetros de la legalidad, de los tiempos marcados" y ambas partes están "trabajando seriamente por un Gobierno sólido que dé respuesta a las necesidades de los aragoneses con propuestas solventes" y "con muchos proyectos y programas vivos de esta andadura de estos últimos 30 meses".

López ha dado por seguro que la vicepresidenta del Gobierno y portavoz, Mar Vaquero, convocará "en cualquier momento" a los medios de comunicación para anunciar el acuerdo: "No digo que sea hoy, ni mañana, ni pasado, pero es evidente que los días se van acortando y que cada vez está más cerca ese anuncio".