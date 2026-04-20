¿Qué es la "prioridad nacional"? El pacto PP-Vox en Extremadura condiciona las ayudas sociales y de vivienda al "arraigo"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este martes que el polémico principio de prioridad nacional en el que se inspira el pacto de gobierno para investir a María Guardiola consiste en fomentar el "arraigo" al territorio, siempre cumpliendo la legislación vigente. El objetivo, según los populares, es "que la gente se quede en Extremadura", pero el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo es más ilustrativo: "Los extremeños y los españoles primero".

Es, sin duda, la cuestión más polémica del pacto de gobierno. Bajo esta premisa, el documento suscrito por el PP y Vox en Extremadura introduce cambios relevantes en los sistemas de acceso a la vivienda pública y las prestaciones sociales, un área que controlará directamente la formación de Santiago Abascal a través de la vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales asignada a Óscar Fernández.

Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional

El concepto se recoge en los puntos 6 y 7 del acuerdo, referidos a Vivienda y 'Seguridad, Libertad y Prioridad Nacional', respectivamente. Para acceder al sistema de protección social o una vivienda de la Junta de Extremadura se exigirá un periodo prolongado de empadronamiento previo en la región (en el caso de la vivienda, cinco años para alquiler social y 10 para compra) y la existencia de requisitos económicos, sociales, familiares, laborales o formativos que evidencen "la relación efectiva y afectiva" del solicitante con el territorio. A ellos se añadirán la ausencia de antecedentes penales, la trayectoria de cotización y la vida laboral o la existencia de familiares de primer grado ya residiendo en Extremadura.

Todo con el objetivo de "procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable en el territorio, permitir el retorno de miles de extremeños forzados a emigrar por falta de oportunidades y evitar situaciones de excesiva rotación del parque de vivienda", se indica en el documento.

PP Extremadura

Ley de extranjería

En todos los casos se añade que este principio de "prioridad nacional" será "adecuado a la legalidad vigente" y se añade que, "de forma paralela, se instará la modificación de la ley de extranjería y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior". En su artículo 14, esta norma establece que los extranjeros residentes en España tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto generales y básicas como específicas, "en las mismas condiciones que los españoles".

"El pacto dice lo que dice y no es interpretable", ha señalado Sánchez Juliá tras reiterar que el documento suscrito por el PP no excluye a nadie porque "no habla de nacionalidades", sino que "prioriza y fomenta un arraigo duradero y verificable, como ya hacen otras administraciones". El portavoz del PP insiste en que en todo momento se respetará la ley y ha recordado que pese a la existencia de normativa estatal "siempre hay margen de maniobra" para la administración autonómica, como ocurre por ejemplo en Medio Ambiente.

"Ley y orden"

Por su parte, el diputado de Vox Ángel Pelayo Gordillo ha explicado que la prioridad nacional es "una cuestión de ley y orden". "No se trata de egoísmo, sino de sentido común, nuestro lema en Vox. Ordenar las cosas para que esto no sea un absoluto caos como se está convirtiendo el tema de la inmigración", ha afirmado en declaraciones a los medios a las puertas de la Asamblea.

El diputado de Vox en la Asamblea de Extremadura Ángel Pelayo Gordillo atiende a los medios de comunicación / EUROPA PRESS

Gordillo ha insistido en que el concepto de prioridad nacional es lo que se está imponiendo "ahora mismo en Europa". Así, ha explicado que los contribuyentes españoles y extremeños pagan sus impuestos para tener unos servicios sociales y es "imposible ofrecérselos a aquellos que los financian y que los pagan si vienen desde otros países cualesquiera personas que nunca han cotizado y además vienen sin ningún tipo de orden ni concierto, con una política de puertas abiertas que es absolutamente suicida".

Los españoles primero

"Nosotros estamos aquí, los 11 diputados de Vox, para proteger los derechos de los extremeños y los españoles primero, y después de los demás, porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y consideración. Pero primero los extremeños. Ese es el concepto de prioridad nacional. No se trata de excluir a nadie, sino de que nosotros primero. Esto es una cosa que entiende cualquiera", ha recalcado.

Asimismo, ha defendido que, aunque en Extremadura aún no se tienen "grandes problemas con la presión migratoria", de lo que se trata es que "no se creen". "Tenemos que tener claro que los españoles no tienen derecho a una vivienda porque no hay para todos los españoles y todos los que han venido de fuera, no tienen derecho a los servicios sociales porque no hay capacidad de atención y porque no hay recursos para todos", ha abundado.

Ayudas a ONG

En la misma línea se han expresado ambos partidos a nivel nacional. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido este miércoles el acuerdo extremeño ante la polémica en torno al concepto de "prioridad nacional" introducido por Vox, al tiempo que ha garantizado ayudas a organizaciones como Cáritas, que puede estar "tranquilas" porque no les va a "afectar". Dicho esto, ha retado al Gobierno de Pedro Sánchez a que se atreva a denunciarlo porque, a su entender, ese pacto no será "impugnado" en los tribunales.

Desde Vox, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo han señalado en una entrevista en 'El País' que las ONG que acogen inmigrantes irregulares no podrán recibir subvenciones autonómicas, "tampoco las de la Iglesia".

Al ser preguntado si se eliminarán todas las subvenciones y ayudas a organizaciones como Cáritas por acoger inmigrantes, Tellado ha explicado que el texto dice que se eliminarán "las ayudas a ONGs que promuevan la inmigración ilegal", subrayando que eso es "un delito".

Archivo - El vicesecretario nacional de Coordinación del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 13 de noviembre de 2023, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Dicho esto, ha explicado que esta medida "se ha incluido en términos idénticos o similares en acuerdos anteriores en otros territorios de España, por ejemplo en los acuerdos de investidura del año 2023 en Aragón o en el acuerdo de investidura de Baleares también en el verano de 2023".

Es más, ha dicho que en las negociaciones presupuestarias del año 2025 "se incluyó también en la Comunidad Valenciana o en la región de Murcia". "Y en ninguno de esos casos se ha acabado con la labor humanitaria de estas organizaciones y en ninguno de estos casos se ha dejado de colaborar con esas organizaciones".

Capacidad legislativa

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sostenido este lunes que las comunidades autónomas "tienen una gran capacidad para legislar" ante eventuales choques con leyes nacionales, después de las dudas sobre que el concepto de "prioridad nacional" pactado con el PP para Extremadura pueda exceder las competencias autonómicas.

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox, a 9 de febrero de 2026, en Madrid (España). Vox ha cosechado 14 diputados en las elecciones celebradas este domingo / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El portavoz nacional de Vox ha evitado ir más allá, pero ha recordado que su formación está en contra del estado de las autonomías y que proponen "repensarlo". Sobre las críticas vertidas por sectores del PP contra la "prioridad nacional", Fúster ha hecho hincapié en que Vox ha pactado con los 'populares' extremeños, no con Génova, y que los firmantes "están completamente de acuerdo". "La solidaridad nacional empieza siempre por casa, quien no entienda eso no entiende nada de la política ni de la nación", ha subrayado.

En este contexto, ha pedido a "los que intentan dinamitar" los acuerdos, citando a la Puerta del Sol y Génova, que "no destruyan la posibilidad de armar una alternativa" contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Que no la trunquen", ha hecho hincapié.