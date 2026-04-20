En Directo
Bárcenas declara en el juicio del caso Kitchen, directo | Última hora desde la Audiencia Nacional
Bárcenas declara en la Audiencia Nacional en el juicio del caso Kitchen
El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Séptima jornada del juicio de la Kitchen: Bárcenas, a escena
El juicio contra la cúpula de Interior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy llega este lunes a su séptima sesión con la declaración de la persona que fue el objetivo principal de la Kitchen: Luis Bárcenas. También está citada como perjudicada la mujer del extesorero del PP, Rosalía Iglesias, y los testigos Javier Gómez de Liaño, que en 2013 fue el abogado de la familia del que fuera también senador por Cantabria, y el inspector de la UDEF que investigó la Gürtel, Manuel Morocho, a quien el clan policial que lideraba el comisario José Manuel Villarejo trató de apartar de las pesquisas contra Francisco Correa.
- La AGA de San Javier figurará en la nueva moneda de 60 euros de la princesa Leonor
- Fallece Juan José Parrilla, exjefe de Ginecología del Virgen de la Arrixaca
- En directo: Eldense-FC Cartagena
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Cierra en Murcia una panadería de toda la vida tras casi medio siglo y su mensaje de despedida está conmoviendo al barrio
- La Región acumula hasta 158 grandes bolsas de suelo para levantar más de 356.000 viviendas pendientes
- Consulta todos los ganadores de la Ruta de las Fortalezas 2026: desde la prueba general hasta las categorías infantiles
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros