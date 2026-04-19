IU, Sumar Comuns y Más Madrid escenifican este domingo su alianza sin presión ante los movimientos de Podemos

Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid volverán a escenificar este domingo su alianza para las próximas elecciones generales con un nuevo acto conjunto, esta vez en Sevilla, para mostrarse como el espacio que concita unidad en la izquierda.

Los partidos del socio minoritario del Gobierno encaran esta nueva cita sin presión por definir su liderazgo político, al haber pasado casi dos meses de la renuncia de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz a repetir como candidata, ni tampoco por los movimiento de Podemos, que ha alentado el tándem entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la exministra de Igualdad Irene Montero tras el acto de ambos en Barcelona.

Las cuatro formaciones vuelven citarse tras presentar la reedición de su confluencia el 21 de febrero en Madrid con un evento que servirá de apoyo a la precampaña de la coalición Por Andalucía --que congrega a IU, Movimiento Sumar y Podemos junto a otras organizaciones--, y cuyo candidato a los comicios del 17 de mayo es el líder de IU, Antonio Maíllo.

Así, la ministra de Sanidad, Mónica García, y los titulares de Derechos Sociales y de Cultura, Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun, arroparán al coordinador de IU en un acto en el que no se prevé presencia de dirigentes estatales de Podemos, pese a que los morados al final se integran para estos comicios en 'Por Andalucía'.

Rufián y Montero

Los partidos que componen la coalición Sumar, según fuentes de este espacio, mantienen tranquilidad respecto a Podemos tras enarbolar el tándem Rufián y Montero para liderar la reorganización de la izquierda. Y es que lo ven por ahora como un simple acto y recalcan que ERC, el partido de Rufián, se ha desmarcado del mensaje de su portavoz en el Congreso.

Ante eso, en la esfera de Sumar ponen en valor que son ellos los que están dando pasos firmes en favor de la unidad con mano tendida a Podemos, dejando claro que hay que ser realista y los 'morados' tiene que ser conscientes que su peso no es el de hace diez años y vienen de malos resultados en Aragón y Castilla y León. También recalcan que Andalucía marca el camino y tiene que ser el ejemplo a seguir a nivel estatal: confluencias lo más amplias y unitarias posibles.

Por ejemplo, la presidenta de los Comuns en el Parlament catalán señaló esta semana que la vía Junqueras se imponía a la de Rufían, a quien emplazaba a aterrizar su propuesta. Su compañera de filas y coportavoz de la formación catalana, Aina Vidal, defendió que lo que anhela la gente es la unidad "honesta" y "sin chantajes" de la izquierda alternativa.

Mejor sensación ha dejado en sectores del socio minoritario del Gobierno el acto que compartió Irene Montero este jueves en Valencia con la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra, de Compromís, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Por otro lado, diversas fuentes insisten en recetar calma sobre la cuestión de la elección del candidato electoral, pues lo prioritario tiene que ser consolidar relaciones y ensanchar el número de formaciones. La consigna es que son conscientes de que hay un vacío de referente electoral pero que se puede cubrir con liderazgos corales.

De momento, el propio Bustinduy se ha descartado en diversas ocasiones como aspirante a candidato al subrayar que no es el rol que debe desempeñar.

En todo caso, dirigentes de estas formaciones recalcan que tras las andaluzas seguirán dando pasos conjuntos, teniendo en cuenta también que hay citas orgánicas, como es la asamblea de Sumar, que condicionan el calendario. También inciden en que la cuestión de la definición de la marca electoral llegará cuando se dé el momento oportuno.

Aparte, el acto de IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar viene marcado por el afán conjunto de conseguir la aprobación en el Congreso de la prórroga de alquileres, pese a que la tensión con Junts se ha elevado tras el choque con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

En este sentido, se espera mensajes claros en ese sentido, sobre todo ante la presencia de Bustinduy, quien ha rebajado la tensión al hablar de "decibelios" que son normales entre formaciones en las vísperas de votaciones importantes.

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Durante esta semana Sumar ha informado que mantuvo reuniones y contactos telefónicos el pasado miércoles y jueves con los grupos del Congreso, excepto el PP, que rechaza este ofrecimiento de diálogo.