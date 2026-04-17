Viviendas por "arraigo", veto a la cooperación y 500 millones más para sanidad: todas la medidas pactadas por el PP y Vox en Extremadura

Tres meses y 26 días después de las elecciones, el PP y Vox han sellado un pacto de gobierno en Extremadura para investir a María Guardiola y asegurar una legislatura de cuatro años. Óscar Fernández, portavoz de Vox, será vicepresidente y consejero de Desregulación, Familia y Servicios Sociales en el nuevo Ejecutivo de coalición, en el que la formación también dirigirá la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

El acuerdo de coalición compromete los cuatro presupuestos para desplegar sus medidas, 74 medidas articuladas en 61 puntos. El texto se reparte en 11 áreas, desde energía e industria hasta educación, familia, gasto y el reparto de poder dentro del Ejecutivo.

Energía e industria

El pacto incluye blindar la continuidad de Almaraz con la eliminación progresiva de la ecotasa energética, un plan integral para atraer industria con más suelo, incentivos y menos trabas administrativas. También el refuerzo de redes eléctricas para industria y vivienda y medidas para frenar macroparques fotovoltaicos y eólicos en suelos productivos, vías pecuarias o zonas con afección al patrimonio natural.

PP Extremadura

Sector primario

PP y Vox plantean blindar al campo frente a la Agenda 2030 y el Pacto Verde, rechazar el acuerdo UE-Mercosur, crear una Dirección General de Regadíos para ejecutar el proyecto de Tierra de Barros, modernizar los regadíos, infraestructuras hídricas y caminos rurales, y reformar leyes de medio ambiente, caza, pesca, conservación de la naturaleza y agricultura para simplificar trámites.

También prevén revisar la normativa de Red Natura 2000, crear un fondo de compensación frente a las "imposiciones de Bruselas", mantener suprimidas cargas autonómicas ligadas al Pacto Verde y generalizar la declaración responsable en trámites rurales.

Sanidad: 500 millones y 1.500 profesionales

En sanidad, el acuerdo promete un plan de mejora con 500 millones de euros adicionales al año en los presupuestos de 2026 y siguientes, campañas quirúrgicas extraordinarias, ampliación de horarios, derivaciones y colaboración público-privada.

Añade un plan cuatrienal para contratar 1.500 profesionales más en el SES, incentivos para plazas de difícil cobertura, equiparación salarial progresiva entre categorías sanitarias del SEPAD y del SES, un plan de infraestructuras sanitarias y más plazas y presupuesto para residencias y centros de día. También incorpora cambios en el etiquetado de productos extranjeros.

Fotogalería | Acuerdo PP-Vox para investir a María Guardiola presidenta de Extremadura / Javier Cintas / Europa Press

"Seguridad, libertad y prioridad nacional"

Aquí se incluyen el desalojo exprés frente a la ocupación ilegal, defensa jurídica para propietarios y comunidades afectadas, un sistema de acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones inspirado en la "prioridad nacional", el refuerzo del transporte público para garantizar acceso a servicios en menos de 60 minutos y la aplicación de la nueva Ley de Concordia, con la protección y puesta en valor de patrimonio perseguido por "las leyes ideológicas de la izquierda", incluida la tramitación como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos de Cáceres.

Inmigración

Es el bloque más duro del documento. El pacto rechaza el reparto de menores extranjeros no acompañados, insta a adaptar el nuevo reglamento europeo de retornos, plantea promover devoluciones de menores con sus padres, veta nuevos centros o ampliaciones de plazas, endurece el régimen disciplinario, prevé pruebas de edad y auditorías anuales del gasto en inmigración.

También incluye la supresión total de subvenciones a ONG que, según el texto, favorezcan la inmigración ilegal, la creación de una unidad contra el fraude del padrón y la residencia efectiva, la prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos y la retirada del programa de lengua árabe y cultura marroquí en las aulas.

Rebaja de impuestos

En materia fiscal, PP y Vox pactan bajar progresivamente el IRPF autonómico un punto en los dos primeros tramos a lo largo de la legislatura, mejorar la bonificación de Sucesiones y Donaciones para los sobrinos, reducir al 0,5% el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para compra de vivienda habitual en ciertos supuestos y recuperar bonificaciones del 50% y del 100% en tasas y precios públicos, incluida la gratuidad de servicios de educación infantil de 0 a 3 años, licencias de caza y pesca y otros trámites.

Vivienda: "prioridad nacional"

El acuerdo prevé reformar la ley del suelo para liberalizar suelo y agilizar la transformación urbanística, construir al menos 3.500 viviendas protegidas y crear un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social basado en la "prioridad nacional" y el arraigo en Extremadura, con un mínimo de 10 años de empadronamiento para compra y cinco para alquiler. A eso suma rebajas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para determinados colectivos, financiación a 10 años sin intereses para ese impuesto, avales públicos para familias numerosas, deducciones en IRPF para jóvenes compradores, incentivos fiscales al alquiler asequible y una deducción del 15% para rehabilitar vivienda destinada al alquiler.

Educación

En educación, el acuerdo recoge la homologación salarial progresiva de los docentes extremeños a la media nacional, la gratuidad completa de las escuelas infantiles de 0 a 3 años con la incorporación del tramo de 0 a 1 años desde el curso 2026-2027, la prioridad del producto español y de proximidad en comedores públicos y la climatización de colegios e institutos.

Familia, natalidad y demografía

PP y Vox pactan una deducción en el IRPF por nacimiento o adopción de 500 euros por el primer hijo, 1.000 por el segundo y 1.200 por el tercero y siguientes, ampliar las deducciones por material escolar y aprobar una nueva ley de familia con medidas de conciliación, vivienda, transporte, educación y rebajas fiscales.

"Gasto improductivo"

El acuerdo incorpora auditorías periódicas del uso de los recursos públicos, la reducción al 50% de subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública acreditada, la exigencia de justificar el destino y utilidad efectiva de ayudas ya recibidas y la reducción al mínimo legal de la cooperación internacional al desarrollo.

El papel de Vox en el Gobierno

El reparto de poder otorga a Vox la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural y el senador por designación autonómica.