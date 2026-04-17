Sergio Sánchez explica en el Senado que de la consultora de Plus Ultra cobró 18.000 euros.

El director de relaciones institucionales de Movistar Plus, Sergio Sánchez, ha explicado este viernes que poseyó el 25 % de las acciones de Análisis Relevante, la consultora del rescate de Plus Ultra, de la cual cobró únicamente 18.000 euros brutos, por redactar informes que se enviaban a otros clientes potenciales, aunque no se lograron y la aerolínea fue el único.

Sánchez ha hecho una breve exposición para explicar cuál fue su participación en Análisis Relevante al inicio de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, para añadir a continuación que prefería no responder a las preguntas que le fueran a hacer los senadores.

El ahora directivo de Movistar Plus, quien lo fue antes de Indra, Telefónica, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha dicho que Análisis Relevante se constituyó en febrero de 2020 y su administrador único, Julio Martínez Martínez, le ofreció el 25 % del accionariado, que adquirió por mil euros y que a la postre perdió, en la reducción del capital social de 2025.

Ha indicado que para Análisis Relevante redactó "de forma ocasional informes de fuentes abiertas", que eran enviados a clientes potenciales, descartados siempre, ha añadido, las empresas de su vínculo profesional, como Telefónica e Indra.

Por esos informes cobró 18.000 euros brutos en total durante los cinco años, sin ninguna otra remuneración ni en especie ni dineraria, y "todas las operaciones fueron declaradas a Hacienda" y pueden ser demostradas "documentalmente".

"Nunca participé en reuniones con empresas ni realicé tareas de asesoramiento o informe oral para ninguna compañía en nombre de Análisis Relevante", ha aclarado Sánchez, al aseverar que no tuvo cargo alguno en la consultora "ni tarjetas de visita".

Tras sus breves explicaciones, Sánchez ha dicho que daría por ya contestadas las preguntas que le hicieran, aunque hacerlas por los senadores forme parte del "legítimo debate político partidista".

La primera interrogadora, María Caballero, senadora de UPN, se ha quejado por ello ante el presidente de la comisión, Eloy Suárez, senador del PP, quien ha apuntado que él cree que tiene que contestar, pero que no puede obligarle.

Caballero ha continuado preguntando sin obtener respuestas, sobre todo cuestiones relacionadas con la amistad de Sánchez con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien también cobraba de Análisis Relevante, al igual que sus dos hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, mediante su agencia de márquetin para deportes electrónicos, What The Fav.

También Paloma Gómez, de Vox, ha enfocado muchas preguntas a la relación de Sánchez con Zapatero, mientras que Toni Magadaleno, del PSOE, ha lamentado el trato a los comparecientes como culpables en la comisión y ha recibido apercibimientos de Suárez por referirse a cuestiones ajenas.

En el turno del PP, José Antonio Monago ha reprochado a Sánchez que diera más explicaciones a El País y El Mundo que a los senadores, lo que ha atribuido a que "tiene miedo" ahora y le ha preguntado si Zapatero le ha "amenazado".

Monago cree que si Plus Ultra era el único cliente la creación de Análisis Relevante pudo estar relacionada con un conocimiento previo de que iba a producirse el rescate y ha preguntado al compareciente si de verdad sus informes eran compatibles con su cargo en Telefónica, participada por el Estado, donde entonces trabajaba.

Sergio Sánchez ha permanecido en silencio al intervenir Caballero, Gómez, Magdaleno y Monago, e incluso también cuando Suárez en un par de ocasiones le ha instado a exponer ante cada pregunta qué precepto jurídico alegaba para no contestar.

Tan solo ha interrumpido Sánchez a Monago para agradecerle que recalcara que cobró "poco" de Análisis Relevante, aunque sin referirse a que las cuantías recibidas por Zapatero y por What The Fav fueron bastante superiores, como ha resaltado el senador del PP al indicar que a él quizá le engañaron.

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También Sánchez ha pedido amparo a Suárez para que el interrogatorio de Monago fuese "más sosegado", debido al énfasis de sus preguntas, y no incluyese "alusiones personales".