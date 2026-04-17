La relación con la líder de la oposición venezolana
Sánchez asegura que "las puertas de Moncloa están abiertas" para María Corina Machado
El presidente del Gobierno ha reiterado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, sin injerencias externas
Sara González
"El sitio de España es con la libertad, con luz y taquígrafos, y no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas", ha espetado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando ha recibido con todos los honores a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en la sede del partido en Madrid. Feijóo se refería al encuentro entre la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el entonces ministro José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño en 2020. En la agenda de Corina Machado no aparece ninguna cita con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero él ha desvelado que su equipo se puso en contacto con ella para recibirla, como a otros líderes del país latinoamericano.
"Le hemos ofrecido reunirse conmigo y, desgraciadamente, no hemos tenido ocasión de tener esa reunión porque ella ha considerado que no es oportuno", ha espetado Sánchez en una rueda de prensa junto con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al término de la celebración de la primera cumbre entre los dos países en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.
El jefe del Ejecutivo central ha defendido que "las puertas del palacio de La Moncloa están abiertas", no solo a Corina Machado, sino a "todos aquellos líderes de la oposición en Venezuela", recordando los encuentros mantenidos con Edmundo González -candidato en las últimas presidenciales y que la oposición defiende es el presidente electo, aunque España no lo reconoce como tal- o Leopoldo López. Los dos líderes opositores escaparon de su país con ayuda del Gobierno y se encuentran residiendo en España, por lo que para Sánchez eso demuestra la política de acogida y asilo de su Ejecutivo, ya que están aquí "gracias a una política humanista, a una política de reconocimiento de derechos a los refugiados, a personas que, por desgracia, han sido perseguidas allí", ha destacado.
Eso sí, en la línea que ya ha ido defendiendo sobre Venezuela, Sánchez ha insistido en que "el futuro de los venezolanos tiene que ser decidido por los venezolanos, sin interferencias ni ingerencias extranjeras".
Suscríbete para seguir leyendo
- Murcia se mete en el western: el rodaje de ‘Phil Weasley’ en Tabernas reabre el desierto al cine
- Ropa Nike y Adidas, a pocos minutos de Murcia: abre este fin de semana una gran feria outlet con descuentos de hasta el 80%
- Críticas a los conciertos sobre el río Segura durante las Fiestas de Primavera de Murcia
- El nuevo hito del Corredor Mediterráneo con el viaducto de Totana superando las pruebas de carga con camiones: 'Es espectacular
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros más completo del mercado: esteriliza con luz UV y cuesta menos de 30 euros
- La condena de la UE a Portugal por incumplir la protección de hábitats enciende las alarmas en la Región
- Un pueblo de Murcia con cuatro ríos, dos pantanos y una 'pequeña Petra' se cuela entre los más bonitos de España en 2026
- Una oportunidad única en la Región de Murcia: el primer festival de España de conserva gourmet llega con tapas, degustaciones y showcookings