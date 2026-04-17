Oltra reaparece con un alegato contra el 'lawfare' y la "jerarquía judicial": "Deben llegar los hijos de los trabajadores"

Lo que todavía no ha conseguido ningún dirigente de izquierdas lo ha logrado este jueves en València, aunque sólo sea simbólicamente, Rosalenga Da Silva, esposa del actual presidente de Brasil, Lula Da Silva. 'Janja', como se conoce a la primera dama brasileña, ha logrado reunir en un acto conjunto a lideresas de tres formaciones distintas del espacio progresista estatal: Mónica Oltra (Compromís), Sira Rego (Izquierda Unida) e Irene Montero (Podemos).

Aunque el encuentro, celebrado bajo un sol de justicia en uno de los escasos espacios sin sombra del Jardí Botànic, no tiene consecuencias directas en las confluencias sobre las que todavía reflexionan las formaciones a la izquierda del PSOE, sí que puede leerse como una declaración de intenciones con la que calentar motores de cara a la negociación de esas eventuales alianzas en 2027. El propio lugar escogido, donde PSPV, Compromís y Unides Podem sellaron en 2015 una alianza con la que finiquitaron 20 años de gobiernos del PP, ya lanza un mensaje en sí mismo.

El reciente paso adelante dado por Oltra para retornar a la política, además, ha agitado a la izquierda periférica y esas posibles coaliciones electorales. Desde que la exvicepresidenta anunció su regreso a primera línea política a finales de marzo, partidos como EU o Podem se han mostrado abiertos a concurrir a esos comicios de forma unitaria bajo el paraguas de Oltra, que da síntomas de mantenerse en forma política pese a los 4 años apartada de los focos.

Compromís, EU y Podem, espectadores

Existe, al menos en la C. Valenciana, sintonía y buena predisposición para ese entendimiento. Sensaciones que se han dejado sentir en el auditorio. Entre los cerca de 400 asistentes, estaban múltiples cargos de Compromís como el exalcalde de València Joan Ribó, la actual portavoz municipal Papi Robles, el diputado estatal Alberto Ibáñez o el líder de Iniciativa, Carles Esteve. EU y Podem también han estado representados con Rosa Pérez Garijo y María Teresa Pérez, y hasta los coordinadores valencianos de Sumar, Xavier López y Carmen Padilla.

Oltra ha vuelto a ser el objetivo de casi todas las miradas, y también de los aplausos. En su primer acto público tras anunciar su regreso, la dirigente de Iniciativa ha sido con diferencia la más jaleada por el público presente en el Botànic. Desde el estrado, la exvicepresidenta ha lanzado un alegato contra el 'lawfare' que, de forma global atribuye a las "élites blancas bienestantes", y ha recibido el respaldo explícito de Da Silva, Rego y Montero, además de los asistentes, por su situación judicial.

No ha habido ni una sola referencia a las posibles alianzas electorales durante los parlamentos. El asunto que ha capitalizado el debate ha sido, sin duda, la guerra judicial. Y Oltra, elevada a ejemplo de estas prácticas, se ha explayado al respecto. Ha admitido haber sentido "miedo" y, por momentos, haber "llegado a dudar" de sí misma.

Ha lanzado también lo que puede entender como un reproche velado a miembros de su propio partido, señalando que en estos casos "lo importante es no estar y no sentirte sola". E incluso ha dejado ya ideas con aroma de programa electoral al abogar por "democratizar la justicia" para que los "hijos de los trabajadores" lleguen a la "jerarquía judicial" o prohibir la fabricación de armas para acabar con las guerras.

"Una bomba moral, familiar y económica"

Oltra ha indicado que el 'lawfare' que asegura haber sufrido es "despiadado" por partida doble. Por un lado, porque busca "destruir a la persona, no apartarla de la política". "Es una bomba moral, familiar y económica que te hace dudar hasta de ti misma", ha admitido para reconocer haber sentido "miedo". "Claro que tienes miedo cuando sufres 'lawfare', no soy 'Superwoman'", ha reconocido.

Y en segundo lugar, ha alertado de que es la antesala del fascismo por ser "alimento de la antipolítica". "En un momento en el que se está juzgando a las élites blancas corruptas, estos casos sirven para decir que todos son iguales y que la política no sirve de nada. Y si la política no sirve, entramos en inmersión fascista. Y eso es lo que se persigue, que la política no sirva porque a los blancos bienestantes no les interesa, les molesta", ha desarrollado.

Pese a reconocer esos momentos bajos, Oltra ha destacado en varias ocasiones que su decisión ha sido "levantarse". "¿Nos rendimos o nos levantamos? Eso es lo que me planteé. Pues nos levantamos, con todo el vértigo", ha reivindicado la líder de Compromís. Más tarde, ha llamado a "no vivir arrodillado, porque hoy ya no hay vida arrodillados. Sea vivir o morir, pero habrá que hacerlo de pie", ha proclamado.

Además de pedir "abrir el melón" y cambiar las condiciones de acceso a la justicia para que "hijos de trabajadores" alcancen las cúpulas de poder y "la justicia esté en manos del pueblo", Oltra ha apostado también por prohibir la fabricación de armas como "única" vía para frenar las guerras.

"Golpean a una para frenarnos a todas"

Por su parte, Montero ha defendido que el 'lawfare' "no es un fallo" sino "la forma en la que el sistema y las élites se protegen a si mismos" e "impiden que los sectores populares impulsen procesos de avance político".

Además, ha señalado que casos como el de Oltra tienen un objetivo ejemplarizante: "Golpean a una para frenarnos a todas y que ninguna se atreva a intentarlo durante décadas", ha indicado la exministra, que también ha dejado algún dardo a otras formaciones de la izquierda: "Si hay transformación, hay guerra sucia. Y si estás en el poder y no hay guerra sucia, casi con total seguridad no hay transformación", ha apuntado.

Rego, ministra de Infancia con Sumar y dirigente de IU, se ha referido también al miedo del que ha hablado antes Oltra para reclamar que "es necesario politizarlo" para combatir esa guerra judicial. "Es la palanca que permite salir de la disciplina social que ejerce la violencia y colocarnos en la movilización", ha añadido para llamar a las mujeres a organizarse y "salir a la ofensiva".

La otra vía contra el lawfare apuntada por Rego ha sido el feminismo, otro eje del debate. La ministra ha pedido que sea una "brújula estratégica" con la que guiarse para "reconstruir una mayoría social" y entender la política como una forma de "militancia y no como un simple artefacto electoral".

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En sus intervenciones, 'Janja' Silva ha reivindicado el protagonismo de mujeres referentes para construir un mundo más justo y democrático frente a las "guerras, crisis climáticas y enfrentamientos", junto al auge de la extrema derecha, la desinformación, el odio y la violencia machista.