El pacto PP-Vox en Extremadura sacude la política nacional: "Vamos a llevar a los tribunales todo lo que sea discriminatorio"

Las reacciones de fuera de la región al pacto de gobierno de PP-Vox para investir a María Guardiola no han tardado en llegar. Numerosas personalidades de la política española se han pronunciado sobre el acuerdo que se selló este jueves. El pacto de gobierno articula 74 medidas recogidas en 61 puntos que, según María Guardiola, van a conseguir "impulsar a Extremadura como nunca antes". El documento contempla iniciativas en áreas como energía, sanidad, vivienda, educación, migración, fiscalidad, "gastos generales" y sector primario.

En el nuevo Ejecutivo de coalición, Vox ha asumido la vicepresidencia, que recaerá en Óscar Fernández, con las competencias de Servicios Sociales, Familia y Desregulación. Ese departamento se encargará de eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y velar por la eficiencia presupuestaria.

Ayuso: "Toca ponerse manos a la obra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la noticia y ha asegurado que ahora toca ponerse "manos a la obra" tras meses de negociación, al tiempo que ha recalcado que el concepto "prioridad nacional" recogido en ese acuerdo debe ajustarse al marco legal.

"Quiero felicitar a María Guardiola por haber ganado las elecciones, por tantos meses de espera y de tanto trabajo. Y pienso que, después de tanto hablar, creo que ya ha llegado el momento de ponerse manos a la obra", ha señalado Ayuso en declaraciones a los medios de comunicación en Bruselas.

Preguntada por el concepto de "prioridad nacional" recogido en el acuerdo, especialmente en relación con el acceso a ayudas sociales, la presidenta madrileña ha defendido que cualquier medida debe ajustarse al marco legal, alegando que no se excluirá a nadie que tenga derecho a ellas. "Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos", ha afirmado, para insistir en que "no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido".

Rego: "El pacto racista sobre menores migrantes es papel mojado"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha avisado este viernes a ambos partidos de que no podrán cumplir los puntos sobre menores migrantes de su pacto en la región y ha defendido que las autonomías seguirán aplicando la acogida que marca la ley.

En una publicación en la red social Bluesky, recogida por Europa Press, la ministra de Sumar ha respondido al entendimiento alcanzado entre la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, y Vox, cargando contra los puntos en los que se rechaza el reparto de inmigrantes.

"Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado", ha espetado Rego.

La ministra ha añadido que la legislación contempla una "acogida digna" y ha subrayado que, igual que "la han cumplido todos los territorios" hasta ahora, las autonomías "van a seguir haciéndolo".

Bolaños: "Vamos a llevar a los tribunales todo lo que sea discriminatorio"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha advertido de que el Gobierno vigilará la aplicación del pacto de investidura y recurrirá al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio para las personas, suponga recortes de derechos o vaya contra la Ley de Memoria Democrática.

Así lo ha señalado Bolaños en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, recogida por Europa Press, en la que ha advertido de que el Ejecutivo va a estar "muy vigilante" en la implementación de este acuerdo, que ha calificado de "ultra", en Extremadura.

Sobre la Cruz de los Caídos

"Vamos a llevar a los tribunales y en particular al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos", ha exclamado. También ha señalado que declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, que incluye el pacto, es "absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022".

En este sentido, ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a ser la "garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria".

Juanma Moreno: "Guardiola hará el mejor gobierno posible"

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que los andaluces se alegran del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura porque supone que "por fin los extremeños y María Guardiola tengan gobierno", desde la premisa de que "en tiempos de incertidumbre" como los que se están viviendo actualmente "en el mundo y en España, es muy importante la estabilidad y los gobiernos". Son declaraciones que ha realizado este viernes a preguntas de los periodistas en una atención a medios en El Puerto de Santa María (Cádiz), municipio al que se ha trasladado para asistir a la fase final de la Liga M100 'Más vida'.

Dicho esto, Moreno ha querido "recordar que esto se produce después de seis meses" desde la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura -que se celebraron el pasado 21 de diciembre-, por lo que ha habido "medio año de parálisis" en dicha región, según ha lamentado. "En Andalucía buscamos otra opción, y aspiramos a tener un gobierno en solitario, a ser libres y tener la libertad para no tener que esperar esos seis meses, poder constituir un gobierno desde el minuto uno, como hemos hecho a lo largo de estos cuatro años" de legislatura en la que el PP-A ha contado con mayoría absoluta, ha abundado Moreno.

Confianza en Guardiola

A preguntas de los periodistas sobre el contenido del acuerdo entre el PP y Vox en Extremadura, el líder del PP-A ha aclarado que no conoce dicho documento, que no ha tenido "tiempo para leerlo", pero ha apostillado que reconoce en su compañera de partido, María Guardiola, "capacidad de gestión", así como que confía en ella y en que "va a hacer el mejor gobierno posible".

Noticias relacionadas

Moreno ha remarcado que en los gobiernos de coalición "unos tienen que ceder por un lado y otros tienen que ceder por otro, y lógicamente cuando hay un gobierno de coalición se tiene que ceder", si bien ha remarcado que está "convencido de que María Guardiola y su equipo van a saber llevar este gobierno adelante con las políticas clásicas que nuestro proyecto político --en referencia al PP-- representa".