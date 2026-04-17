El Gobierno ordena la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres tras el acuerdo PP-Vox en Extremadura

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha resuelto incluir la Cruz de los Caídos de la plaza de América de Cáceres en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica su retirada del espacio público. Esta decisión responde a la Ley de Memoria Democrática, que establece la eliminación de elementos que rememoren el franquismo y otras épocas del régimen.

Esta decisión llega tras el acuerdo para investir a María Guardiola por parte de PP y Vox. Uno de los puntos a tratar era la catalogación de este monumento como Bien de Interés Cultural. En la mañana de este viernes, el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz, trasladaba a la Junta de Extremadura la decisión sobre ese nombramientomanteniendo una postura prudente ante el acuerdo de investidura.

El alcalde de la ciudad apenas ha tardado unos minutos en reaccionar a la noticia y ha señalado que "no hemos recibido notificación alguna, pero cuando sea así, la recurriremos". "Los cacereños no vemos en la Cruz otra cosa que no sea un elemento más de la ciudad. Un punto de referencia, que debe quedarse donde está", ha precisado a través de sus redes sociales.

Inauguración

La cruz fue inaugurada en 1938, durante la dictadura de Franco, como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil. El monumento fue colocado en la Plaza de América tras la retirada de una fuente republicana, la "Palmatoria", y ha sido objeto de controversia por su vínculo con la exaltación del régimen franquista. A pesar de algunos intentos de modificarla o eliminar ciertos elementos, los expertos señalan que el monumento conserva su carácter original y su simbolismo de exaltación del franquismo.

La resolución también incluye la retirada de la cruz debido a la falta de elementos arquitectónicos o artísticos que justifiquen su permanencia en el espacio público, y por la vinculación estética de la cruz con el régimen de la dictadura. El Ministerio de Política Territorial ha señalado que la retirada se llevará a cabo de manera inmediata, de acuerdo con las normativas de la ley de memoria democrática.

Homenaje a los caídos en la Guerra Civil

El monumento fue inicialmente diseñado como un homenaje a los caídos en la Guerra Civil, pero en la actualidad se considera un símbolo de la humillación de las víctimas del franquismo, motivo por el cual se solicita su retirada para avanzar en la reparación de la memoria histórica de la ciudad.

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Este paso se enmarca dentro del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que tiene como objetivo la eliminación de todos los elementos que perpetúan la exaltación del régimen franquista en los espacios públicos de España. El Ayuntamiento de Cáceres deberá coordinarse con las autoridades correspondientes para llevar a cabo la medida de acuerdo con la ley.