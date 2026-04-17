Investigación
Armengol tras el último informe de la UCO: asegura que “confirma plenamente” su versión y pide que "no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente"
"Si hubo personas que se enriquecieron ilícitamente durante la pandemia, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos, pero que no se mancille el trabajo de quienes actuaron honestamente", asegura la presidenta del Congreso de los Diputados
Ana M. Serrano
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este viernes la actuación de su Ejecutivo en Baleares durante la pandemia tras la publicación del informe de la UCO, que, según ha afirmado, “confirma plenamente” la versión que ha sostenido en los últimos dos años sobre la contratación de mascarillas.
En declaraciones a los medios, antes de participar en un acto con escolares dentro del Foro Comunicación y Escuela (FCyE) que impulsa el IES Elisa y Luis Villamil de la localidad asturiana de Vegadeo, Armengol ha subrayado que todas las adjudicaciones se realizaron “bajo la legalidad vigente de los contratos de emergencia” y ha negado de forma tajante cualquier injerencia política en los procesos: “Nunca ni yo ni nadie de mi equipo dio una orden política para que se contratara una empresa u otra”.
La expresidenta balear ha insistido en que las decisiones respondieron exclusivamente a criterios técnicos del Servicio de Salud, en un contexto de urgencia para “abastecer a la población” en plena crisis sanitaria. En este sentido, ha reivindicado el balance de la comunidad durante la pandemia, recordando que, pese a sufrir una caída del 21% del PIB, Baleares fue “de las que menos mortalidad tuvo de toda Europa”.
Armengol ha denunciado además las “mentiras y tergiversaciones” que, a su juicio, ha tenido que afrontar su Gobierno en relación con este asunto, y ha pedido que no se “mancille” el trabajo de quienes actuaron “honestamente” en una situación “absolutamente compleja”.
No obstante, ha marcado distancia con posibles conductas irregulares individuales, al asegurar que, si alguien se enriqueció de forma ilícita aprovechando la pandemia, “todo el peso de la ley debe caer sobre ellos”.
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