Nuevo ejecutivo
PP y Vox llegan a un acuerdo de gobierno en Extremadura
Vox asume una vicepresidencia y varias consejerías
Redacción
Mérida
El PP y Vox alcanzaron este jueves un acuerdo para gobernar juntos en Extremadura, según confirmaron ambos partidos.
Los términos del acuerdo serán confirmados públicamente ante los medios por la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y por el líder regional de Vox, Óscar Fernández.
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