PP y Vox cierran un acuerdo para investir a Guardiola y comparecen en Mérida

María Guardiola afronta su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura en medio de las informaciones publicadas por varios medios nacionales sobre un acuerdo entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición, en el que la formación de Santiago Abascal asumiría una vicepresidencia.

El pacto no se ha detallado oficialmente por el momento, mientras Guardiola y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, comparecen este jueves en Mérida tras semanas de negociaciones para desbloquear la gobernabilidad de la comunidad.

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