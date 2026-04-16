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Gobierno de Extremadura

PP y Vox cierran un acuerdo para investir a Guardiola y comparecen en Mérida

María Guardiola y Óscar Fernández comparecen en Mérida este jueves, tras semanas de negociaciones, a la espera de confirmar el acuerdo entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura

María Guardiola y Óscar Fernández

María Guardiola y Óscar Fernández / El Periódico

Rocío Entonado Arias

María Guardiola afronta su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura en medio de las informaciones publicadas por varios medios nacionales sobre un acuerdo entre PP y Vox para formar un gobierno de coalición, en el que la formación de Santiago Abascal asumiría una vicepresidencia.

El pacto no se ha detallado oficialmente por el momento, mientras Guardiola y el líder de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, comparecen este jueves en Mérida tras semanas de negociaciones para desbloquear la gobernabilidad de la comunidad.

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