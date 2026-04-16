JUICIO KITCHEN
Los policías detallan en el juicio el seguimiento de la Kitchen a la mujer de Bárcenas: “El moro y la rubia salen del portal”
Este jueves serán interrogados los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su 'número' dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra el extesorero del PP
La sexta sesión del juicio de la operación Kitchen organizada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz ha comenzado con la declaración de tres agentes que hicieron los seguimientos que realizaron en 2012 a la mujer del extesorero del Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y al abogado de ambos en esas fechas: Javier Gómez de Liaño. En algunos casos estos rastreos acabaron en diferentes actas policiales, en los que se especificaban sus movimientos: "El moro y la rubia salen del portal”, escriben los informes internos policiales, que se referían de esta forma a Rosalía Iglesias y al chófer de la familia Sergio Ríos, a quien llamaban también con otros sobrenombres: "El gitano y la rubia se apean del vehículo".
Los agentes interrogados por el fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, la mayoría asignados a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), cuyo jefe era Enrique García Castaño, han reconocido que tomaron fotografías, cuya relevancia después valoraban los investigadores policiales: "No hacíamos filtro, dábamos la información en bruto y ellos decidían y nos encargaban hacer un acta, eran documentos de consumo interno", ha explicado uno de los uniformados en el juicio.
Este jueves está previsto que continúe el juicio del caso Kitchen con el interrogatorio de varios policías, así como de varios periodistas que publicaron informaciones sobre la operación parapolicial. También está señalada la declaración de los notarios que protocolizaron en 2019 los mensajes que el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz envió a su 'número' dos mientras se llevaba a cabo la intervención contra Bárcenas.
Precisamente, el inspector jefe de Asuntos Internos que investigó la Kitchen, Gonzalo Fraga, calificó en su declaración como "significativos" los datos que aparecen en los SMS que envió el 13 de julio de 2013 el exministro a Francisco Martínez, porque las referencias que Fernández Díaz hizo sobre el exchófer de Bárcenas, el confidente policial Sergio Ríos, coincidían temporalmente "con la captación real" en 2013 y lo anotado en las agendas o diarios de Villarejo, y sin que pudiera conocerlo por las agendas de Villarejo, que se intervinieron en 2020.
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