Partido Popular
Feijóo acusa a Sánchez de atentar contra "los pilares del europeísmo" con la regularización de inmigrantes
Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de socavar los principios europeos, criticando tanto la regularización masiva de inmigrantes como la postura del Gobierno ante el caso Begoña Gómez
El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, insiste en equiparar a Pedro Sánchez con el derrotado primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (se refiere al presidente del Gobierno como "el Orbán del sur") y le acusa de atentar contra "los pilares básicos del europeísmo" tanto por el plan de regularización masiva de inmigrantes que el Consejo de Ministros aprobó esta semana como por la actitud del Ejecutivo ante el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente a la que el juez Juan Carlos Peinado ha dejado al borde de la apertura de juicio oral por cuatro presuntos delitos de corrupción.
Así lo reiteró durante su discurso este jueves en 'Wake up, Europe!' que organiza El Español donde afirmó: "El principal problema de nuestra política exterior actual, ya no es que se esté haciendo de espalda a las Cortes Generales, que es donde siempre la hemos decidido, ya no es que se manosee para contentar a minorías, o para desviar la atención de los problemas domésticos; es que se están tomando decisiones que traicionan los pilares básicos del europeísmo". El líder de la oposición lo ejemplificó con asuntos "solo de los últimos días".
Y explicó: "En España se ha impulsado una regularización masiva de inmigrantes, de todos, los que estén en España a 1 de enero de 2026, que va en dirección contraria al mayor control acordado por todos los países de la Unión Europea, y me remito a las palabras del comisario de inmigración [Magnus Brunner] pronunciadas en este mismo foro; se ha atacado al estado de Derecho una vez más, embistiendo contra la independencia judicial desde el Gobierno, desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, y se ha hecho, además, in voce y por escrito, con cartas del ministro de Justicia [Félix Bolaños] al Consejo General del Poder Judicial", señaló en referencia a las duras críticas lanzadas desde el Gobierno al auto de procesamiento de Peinado.
Noticia en elaboración.
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