En Aragón
Cuatro soldados heridos en Zaragoza tras un accidente con un vehículo en el Campo de Maniobras de San Gregorio
En un comunicado, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) precisa que el blindado, un Vehículo de Exploración de Caballería (VEC), "volcó y se produjo el desprendimiento de la torre"
EP
Cuatro militares resultaron heridos tras sufrir un accidente un blindado militar del Regimiento Pavía nº4 en el Campo de Maniobras de San Gregorio (Zaragoza) el 10 de abril, según ha informado este miércoles la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre lo ocurrido.
En un comunicado, ATME, citando un oficio sobre el accidente, precisa que el blindado, un Vehículo de Exploración de Caballería (VEC), "volcó y se produjo el desprendimiento de la torre", un suceso que la asociación militar considera "de gravedad".
Como resultado, dos militares, el conductor/tirador y el sargento jefe del vehículo resultaron heridos y fueron hospitalizados en Zaragoza, lo que ha "generado preocupación" en la unidad y en otras que emplean el mismo vehículo.
Inquietud entre las unidades
ATME cree que "el siniestro" del modelo, del que destacan su "antigüedad", "justifica una respuesta que permita disipar la inquietud existente entre las unidades que operan este tipo de vehículos". "En el oficio se subraya que se trata de un modelo veterano en servicio, lo que incrementa la necesidad de conocer si existen factores estructurales o de desgaste que deban ser revisados para evitar incidentes similares", alegan.
Por ello, ha pedido al departamento que dirige Margarita Robles conocer el estado de los afectados y los detalles sobre las causas del siniestro, incluyendo el estado técnico del vehículo, su antigüedad, su mantenimiento y cualquier circunstancia operativa que pudiera haber influido.
ATME también ha preguntado si se han considerado medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal que opera estos vehículos, ya sea mediante revisiones extraordinarias, protocolos específicos o limitaciones temporales de uso mientras se esclarecen las causas del accidente.
- Las barracas de Murcia no pasan el examen de Consumur: ponen en duda la calidad de los productos y alertan de incumplimientos de la ley
- Ya hay fecha para la apertura del nuevo gigante del bricolaje que ocupará las antiguas instalaciones de Cash Europa en Murcia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla exprés más completa del mercado: compatible con inducción y por menos de 37 euros
- Los conciertos sobre el río Segura, 'una novedad que ha llegado a Murcia para quedarse
- La Justicia tumba la Unidad de Caballería de la Policía Local de Murcia
- A juicio por hacerse pasar por un vicealmirante en las redes sociales
- Virginia Martínez deja Vox y abre una nueva vía para una mayoría más fácil del PP en la Asamblea
- Los Alcázares da un 'paso histórico': luz verde a las obras para proteger el municipio de las inundaciones