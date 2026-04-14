Investigación a la mujer del presidente
La asociación mayoritaria de jueces exige a Bolaños "respeto" por decir que el procesamiento de Begoña Gómez ha causado "vergüenza" en la carrera
"Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", señalan desde la Asociación Profesional de la Magistratura
La asociación mayoritaria de jueces, la Profesional de la Magistratura, considera "inadmisibles" las palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, sobre la decisión del juez Juan Carlos Peinado de atribuir a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, cuatro delitos de corrupción en un auto que supone un paso previo para mandar su caso ante un tribunal del jurado. Bolaños reaccionó públicamente señalando que esta decisión "ha avergonzado" a muchos jueces y magistrados españoles, y por eso desde esta organización piden respeto y defensa de la independencia judicial.
"Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos", señala el comunicado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que recuerda que en un estado de derecho "las resoluciones judiciales no se combaten mediante descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos, que existen precisamente para garantizar los derechos de todas las partes y para corregir, en su caso, cualquier eventual exceso o infracción".
El comunicado de los jueces se ha conocido poco después de que el propio presidente del Gobierno, de viaje oficial en China, se refiriera también a la última decisión judicial sobre su esposa evitando cualquier alusión directa al instructor del caso. Se ha limitado a señalar que “el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”. “Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia”, ha puntualizado Sánchez.
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