El SEF intensifica la atención a las personas que necesitan apoyo para acceder al empleo

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, va a intensificar la atención que ofrece a las personas que necesitan más apoyo para acceder al empleo a través del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE) Región de Murcia.

Este centro dirigirá este año buena parte de sus actuaciones a impulsar la empleabilidad de los colectivos de difícil inserción laboral, como los jóvenes, las personas con discapacidad o desempleados de larga duración. Para ello pondrá en marcha, en sus sedes de Murcia y Cartagena, acciones innovadoras que proporcionen a estas personas nuevas habilidades y recursos que les ayuden a incorporarse o volver al mercado laboral.

"Se trata de un plan de trabajo ambicioso que no solo servirá para reforzar la atención que ofrecemos a los colectivos que más alejados están del mercado laboral, sino también para fomentar el emprendimiento, la colaboración de las empresas y la conexión entre formación y empleo. En este sentido, acercará las últimas novedades en empleo y formación y potenciará la innovación para mejorar la empleabilidad en la Región", explicó la directora general del SEF, Pilar Valero.

El plan de trabajo del COE también contempla reforzar su estrategia para impulsar la colaboración con empresas y autónomos, con el objetivo de incrementar la utilización de los servicios disponibles y mejorar la eficiencia en la intermediación laboral. Igualmente, incluye acciones específicas con jóvenes cualificados que conecten con empresas de ese sector, así como la atracción de la recualificación hacia las ocupaciones de difícil cobertura.

En cuanto a las acciones innovadoras, el COE arrancará la primera de estas iniciativas el próximo 22 de abril en su sede de Murcia. Se trata de la jornada gratuita 'Claves para usar la IA y mejorar tu búsqueda de empleo', en la que ya es posible inscribirse.

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Esta iniciativa pionera, que será impartida por Alejandra Martínez Finzi, formadora y especialista en Learning & Development, tiene como objetivo que los participantes den un giro a su búsqueda de empleo sacando partido de las nuevas herramientas que proporciona la Inteligencia Artificial para mejorar el currículum, escribir una carta de presentación que enganche o prepararse para una entrevista de trabajo.