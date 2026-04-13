El PPRM denuncia el "oscurantismo" de Puente al ocultar datos sobre la seguridad del AVE Murcia-Madrid

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha denunciado el "oscurantismo y la falta de transparencia" del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras negarse a facilitar los datos sobre la seguridad de la línea de alta velocidad que une Murcia con Madrid.

Díez de Revenga ha explicado que el Grupo Popular ha solicitado por escrito en el Senado información detallada sobre las inspecciones realizadas en esta infraestructura ferroviaria durante el último año, una petición que ha sido rechazada por el Ministerio con el argumento de que "se cumple la normativa".

"Es absolutamente inaceptable que el Gobierno se limite a dar esta respuesta sin aportar ni un solo dato concreto sobre el estado real de la vía", ha criticado el senador murciano, que considera que esta actitud "genera dudas y desconfianza sobre la seguridad de una infraestructura clave para la Región".

En este sentido, ha advertido de que el itinerario ferroviario de Alta Velocidad entre Murcia y Madrid presenta, al menos, ocho limitaciones temporales de velocidad, de las cuales dos son especialmente preocupantes al implicar reducciones superiores al 70 por ciento. "Estamos hablando de incidencias que afectan directamente a la calidad del servicio y, lo que es más grave, que pueden tener implicaciones en la seguridad", ha subrayado.

El senador del PP ha insistido en que los ciudadanos de la Región de Murcia "merecen saber en qué condiciones se encuentra la línea por la que viajan", y ha exigido al Ministerio que "abandone la opacidad y facilite toda la información solicitada".

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"Lo único que pedimos es transparencia y garantías. No se puede jugar con la seguridad de los murcianos ni esconder información bajo respuestas genéricas", ha concluido Díez de Revenga.