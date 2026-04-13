El juez Peinado rechaza prorrogar la investigación y procesa a Begoña Gómez por cuatro delitos

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido no prorrogar la instrucción de la causa y ha optado por procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Con esta decisión, el magistrado ha rechazado investigar más porque considera -aunque aun quedan formalismos por cumplir- que ya está concluida la instrucción. Así, en el auto conocido, archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional, que inicialmente sí le atribuía en un principio. También continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

El conocimiento de este auto del magistrado que está al borde de la jubilación se ha conocido cuando Gómez está en Pekín junto al presidente del Gobierno en una visita oficial a China.

Ahora, el juez da un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral -por un jurado popular- y presenten sus escritos de conclusiones.

Peinado encuentra indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias para conseguir una cátedra en la Universidad Complutense en un auto en el que afirma que no encuentra un supuesto similar en democracia.

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"Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", informa EFE.