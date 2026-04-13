La exmujer de Koldo reconoce en el Supremo que acudió a Ferraz a cobrar por gastos adelantados: "El PSOE siempre pagaba en efectivo"

La ex mujer del que fuera asesor ministerial Koldo García, Patricia Úriz, ha confirmado durante su declaración como testigo en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo que todos los gastos adelantados por Koldo al PSOE entre 2018 y 2021 le fueron compensados en efectivo, y que ella acudió en alguna ocasión a recoger los sobres a la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid.

Al igual que Joseba, el hermano del asesor en Transportes Koldo García, esta mujer ya reconoció durante la instrucción haber acudido varias veces a la sede nacional del partido para recoger estas cantidades en efectivo. A preguntas de su abogada --Úriz está imputada en la parte de la causa que aún se investiga en la Audiencia Nacional-- ha puntualizado que si su marido perdía los tickets por consumiciones o gastos realizados se quedaba sin cobrar porque "en Ferraz eran muy rígidos", en alusión a la secretaria del partido que los gestionaba, Celia Rodríguez. "Recogía los sobres en la sede de Ferraz porque Celia me llamaba diciendo que tenían los sobres de Ábalos y Koldo y si ellos no podían iba yo, porque a ella no le gustaba tener el dinero en el cajón", ha explicado la testigo.

La ex mujer de Koldo también ha relatado en el juicio contra Ábalos por qué se encargaba de abonar por adelantado gastos del exministro como el pago de la pensión a sus hijos para que no se enfadara su pareja en ese momento, Carolina Prendes, o regalos para sus "amigas". La compensación correspondía obtenerla a Koldo y de hecho muchas veces discutían porque Ábalos tardaba en devolver el dinero. "Me decía, pagará cuando pueda", ha señalado Úriz al respecto de esta situación.

Llegó a las puertas del Supremo cubriendo su rostro con un pañuelo, lo que parecía ser una peluca de pelo rojo, y gafas oscuras. Su abogada, Leticia de la Hoz, ya había anunciado que rechazaría contestar a todas las preguntas menos a las de su defensa, dada su condición de imputada en la parte del caso aún pendiente de finalizar su instrucción.

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Sin explicación de las "chistorras"

Los informes de la UCO apuntan al uso por esta mujer de un lenguaje "convenido" en los mensajes que se intercambiara con su entonces marido para referirse al manejo dinero en efectivo, especialmente a los billetes de alto valor. Desde las "chistorras", que serían billetes de 500 euros, a los "soles" de 200 y las "lechugas" de 100 euros. "La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", señalaba la Guardia Civil en sus informes, si bien la exmujer de Koldo ha rechazado referirse a estos mensajes señalando que no se reconocía en ellos.