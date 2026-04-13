Cotrina promete a Guardiola “lealtad institucional” y aboga por rebajar la polarización

El nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha respondido este domingo a la felicitación que le trasladó anoche la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, con el compromiso de ejercer una oposición "desde la lealtad institucional", así como de trabajar por "desterrar la polarización".

La también presidenta del PP extremeño fue de las primeras en felicitar al nuevo líder de los socialistas extremeños, después de que este se impusiera en las primarias del partido con el 58,95% de los votos frente al 41,05% obtenido por Soraya Vega. En un mensaje difundido en la red social X, la dirigente autonómica deseó "acierto" a Cotrina en esta nueva etapa.

Altura de miras

En esta línea, Guardiola expresó su deseo de que "por encima de las diferencias políticas", el dirigente socialista "esté siempre a la altura de lo que Extremadura merece: rigor, lealtad institucional y compromiso con los intereses de los ciudadanos". "Gracias, presidenta", le ha contestado este domingo Cotrina, antes de señalar que llega al cargo "con la voluntad de seguir siendo una persona normal y de contribuir a humanizar la política".

En su respuesta, el socialista ha apostado por trabajar "desde el respeto entre adversarios, por recuperar la normalidad institucional y por desterrar la polarización". Al mismo tiempo, ha dejado clara la posición política que mantendrá su partido en esta nueva etapa. "Tendrás al PSOE en la oposición, pero desde la lealtad institucional siempre que se trate de hacer más grande a Extremadura", ha manifestado.

A las felicitaciones recibidas por Cotrina se ha sumado también la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien le ha traslado su enhorabuena a través de X y ha enmarcado su victoria en los "momentos complicados" que atraviesa la región. En su escrito, ha defendido la necesidad de "seguir defendiendo los servicios públicos y políticas que pongan en el centro a la gente trabajadora" y ha asegurado que ambos se encontrarán "defendiendo Extremadura".

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Por parte de Vox, el tercer partido con representación en la Asamblea extremeña, no se ha pronunciado ningún miembro hasta el momento. "El motivo de celebración lo tendremos cuando le abramos la puerta de salida al gobierno de Guardiola, del Partido Popular y de Vox”, trasladó anoche Cotrina, en su primera intervención como máximo dirigente del PSOE extremeño.