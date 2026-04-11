El PSOE busca la complicidad del PP para dedicar un "espacio importante" del Congreso a Rubalcaba

Pocos dirigentes políticos congregan en torno a su figura y su trayectoria un aplauso tan amplio y unánime como el que recogió Alfredo Pérez Rubalcaba cuando dejó la política en septiembre de 2014. O más aun cuando murió, cinco años después, en mayo de 2019. Entonces, todos los grupos le rindieron homenaje en el propio Congreso de los Diputados, donde se instaló su capilla ardiente. A aquella despedida acudió toda la clase política, incluido el rey emérito, Juan Carlos, y un gran número de dirigentes del Partido Popular, desde el expresidente Mariano Rajoy al entonces líder popular, Pablo Casado, además del ya entonces presidente, Pedro Sánchez, y todo el Partido Socialista.

Por todo ello, la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, se ha dirigido de forma discreta al Partido Popular buscando su complicidad para rendir un último homenaje a Rubalcaba dedicándole "un espacio importante" de la Cámara de la que fue miembro muy destacado. El PSOE prefiere que una decisión de este calibre surja desde la unanimidad, no desde la mayoría que tiene en la Mesa junto con Sumar.

Armengol ya anunció públicamente en diciembre, en la presentación del libro Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba, su intención de "buscar un espacio importante y de relevancia" para darle el nombre del dirigente socialista. Aquella presentación unió a dos expresidentes ahora enfrentados, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Los dos contaron con él como ministro de distintas carteras o como vicepresidente. Ahora, la presidenta de las Cortes busca un acuerdo entre PSOE y PP al que puedan sumarse posteriormente todos los demás grupos.

Imagen de Rubalcaba en el acto del PSOE celebrado en Sevilla para conmemorar el 40 aniversario de la primera victoria electoral socialista en 1982. / Festival de Mérida / Europa Press

Los socialistas no quieren que unas conversaciones como estas sean objeto de polémica, sobre todo para respetar al máximo la memoria del dirigente socialista. Sin embargo, la pésima relación actual entre el PSOE y el PP, que se visibiliza cada semana en los plenos del Congreso con insultos, gritos y todo tipo de descalificaciones, sobre todo desde las bancadas de la derecha, hacen pensar que este acuerdo puede ser difícil.

Fuentes del PSOE consideran que "la competición" que el PP mantiene con Vox hacen complicado a una parte de este partido llegar a consensos con los socialistas, aunque sea en torno a figuras que muchos dirigentes populares han ensalzado en diferentes momentos de la democracia española. Rubalcaba, de hecho, es una de las personalidades socialistas más valoradas por el PP. Incluso, muchas veces contraponen su figura con la de Pedro Sánchez y o su equipo actual.

Propuesta "informal e inconcreta"

Desde el grupo del PP en el Congreso confirman que la presidenta Armengol les ha sondeado sobre la posibilidad de dedicar un espacio al también exsecretario general del PSOE. Fuentes del Grupo Popular aseguran que fue de una manera muy informal e inconcreta. Por lo tanto, ni siquiera saben los responsables del primer grupo de la Cámara Baja si sería poner su nombre a una sala ya existente del Congreso, como en las que se celebran ordinariamente comisiones parlamentarias o reuniones de los distintos grupos parlamentarios, o simplemente un espacio de recuerdo u homenaje.

En el PP no se cierran en banda a priori a esa posibilidad, pero quedan a la expectativa de que se concrete, al tiempo que recuerdan que hay figuras muy importantes, algunas vivas como los cuatro expresidentes del Gobierno, dos del PP, José María Aznar y Mariano Rajoy, y dos del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que no tienen un homenaje similar en el palacio de las Cortes.