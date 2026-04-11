El Ayuntamiento de Caravaca abre el plazo de admisión para la Escuela Municipal de Música y Danza

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de su Concejalía de Educación, ha anunciado la apertura del periodo de solicitudes de admisión para el curso 2026-2027 en la Escuela Municipal de Música y Danza del Conservatorio 'Leandro Martínez Romero'.

El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 8 de mayo y el trámite puede realizarse tanto de forma telemática como presencial, según ha informado el Consistorio.

El concejal de Educación, José Fernández Tudela, ha destacado que el objetivo de este proceso es "facilitar el acceso a la enseñanza musical básica al mayor número posible de personas, siempre bajo un principio de igualdad de oportunidades".

El centro, que cuenta actualmente con más de 700 alumnos, ofrece una programación que combina la enseñanza "amateur" con la reglada, orientada a quienes desean acceder a Estudios Superiores de Música.

Oferta educativa y nuevas especialidades

La oferta para el próximo curso incluye más de 20 especialidades, entre las que destacan el Método Suzuki (violín y viola) para niños desde los 3 años, iniciación musical, danza (sin límite de edad) y una amplia gama de instrumentos de cuerda, viento, tecla y percusión.

Fernández Tudela ha resaltado la apuesta por los talleres de música moderna y nuevas disciplinas como la guitarra y el bajo eléctrico, además de formación en improvisación y jazz.

El director del centro, Raúl Bartomeu, ha aclarado que la solicitud de admisión es el paso previo obligatorio antes de la matriculación definitiva y "no supone la formalización de la matrícula".

Asimismo, ha puesto en valor el carácter internacional del conservatorio a través de proyectos Erasmus y su vertiente inclusiva mediante el proyecto 'Música Viva', desarrollado en colaboración con la asociación APCOM para personas con distintas capacidades.

Procedimiento y plazos

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento ('caravaca.sedipualba.es') o de forma presencial en la secretaría del centro. Para la modalidad presencial, se recomienda concertar cita previa en el teléfono '968 700 100'.

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El sistema de adjudicación de plazas contempla, entre otros beneficios, la concesión de 15 plazas becadas al 100% para alumnos de primer curso, gracias al convenio suscrito entre el Consistorio y la Agrupación Musical de Caravaca de la Cruz. Una vez adjudicadas las vacantes según la normativa vigente, se procederá a la fase de matriculación de los nuevos alumnos.